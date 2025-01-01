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Posted 1 января, 06:17

Published 1 января, 06:17

Modified 1 января, 06:22

Updated 1 января, 06:22

Названы самые востребованные профессии в Тюмени перед Новым годом

Их искали все. Названы самые востребованные профессии в Тюмени перед Новым годом

1 января 2025, 06:17
Фото: Изображение Midjourney.

Названы самые востребованные профессии в Тюмени перед Новым годом

Сюжет
Зарплата
Аналитики назвали самые востребованные профессии в преддверии Нового года. Актуальность вакансий на эти специальности стала в несколько раз выше именно перед Новогодней ночью.

Как сообщают специалисты «Авито.работа», самыми востребованными стали Упаковщики, курьеры и продавцы. Спрос на них вырос значительно, но на каждую профессию индивидуально.

Спрос на упаковщиков вырос на 37%, а их средняя зарплата в декабре 2024 года составила от 100 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц при работе вахтовым методом.

Не отстают при этом и курьеры, у них перед ночью Нового года вырос спрос на доставку подарков, вместе с этим выросли и зарплаты, им готовы платить по 112 тысяч, и это как минимум.

Востребованы и продавцы-консультанты, которые помогают покупателям с выбором продукции, оформляют покупки и работают по сменам. Однако здесь вопрос в большом количестве вакансий, а не высоком доходе. Даже в самый сезонный пик покупок платить продавцам готовы 47 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени вырос спрос на топ-менеджеров.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Средняя зарплата
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