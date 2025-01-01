Их искали все. Названы самые востребованные профессии в Тюмени перед Новым годом

Posted 1 января, 06:17
Published 1 января, 06:17
Modified 1 января, 06:22
Updated 1 января, 06:22
Как сообщают специалисты «Авито.работа», самыми востребованными стали Упаковщики, курьеры и продавцы. Спрос на них вырос значительно, но на каждую профессию индивидуально.
Спрос на упаковщиков вырос на 37%, а их средняя зарплата в декабре 2024 года составила от 100 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц при работе вахтовым методом.
Не отстают при этом и курьеры, у них перед ночью Нового года вырос спрос на доставку подарков, вместе с этим выросли и зарплаты, им готовы платить по 112 тысяч, и это как минимум.
Востребованы и продавцы-консультанты, которые помогают покупателям с выбором продукции, оформляют покупки и работают по сменам. Однако здесь вопрос в большом количестве вакансий, а не высоком доходе. Даже в самый сезонный пик покупок платить продавцам готовы 47 тысяч рублей.