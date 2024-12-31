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Posted 31 декабря 2024, 08:17

Published 31 декабря 2024, 08:17

Modified 31 декабря 2024, 08:19

Updated 31 декабря 2024, 08:19

В тюменском магазине голый неадекват нападал на посетителей с трубой

31 декабря 2024, 08:17
Мужчину скрутили и отправили в местный отдел полиции.

В Тюмени в магазине «Монетка» на улице Восстания 30 декабря произошел инцидент с голым мужчиной, который напал на посетителей.

«Голый мужик с металлической трубой напал на посетителя», — написал очевидец в социальных сетях.

В интернете появилось видео, на котором видно, как мужчина лежит на полу, а его удерживают двое других людей.

По данным СМИ, мужчину доставили в медицинское учреждение для людей с психическими расстройствами.

В УМВД по Тюмени сообщили, что мужчина был задержан и доставлен в местный отдел полиции. В настоящее время проводится проверка.

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Ранее сообщалось, что в Тюмени неизвестный мужчина ударил подростка.

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