В тюменском магазине голый неадекват нападал на посетителей с трубой

Posted 31 декабря 2024, 08:17
Published 31 декабря 2024, 08:17
Modified 31 декабря 2024, 08:19
Updated 31 декабря 2024, 08:19
В Тюмени в магазине «Монетка» на улице Восстания 30 декабря произошел инцидент с голым мужчиной, который напал на посетителей.
«Голый мужик с металлической трубой напал на посетителя», — написал очевидец в социальных сетях.
В интернете появилось видео, на котором видно, как мужчина лежит на полу, а его удерживают двое других людей.
По данным СМИ, мужчину доставили в медицинское учреждение для людей с психическими расстройствами.
В УМВД по Тюмени сообщили, что мужчина был задержан и доставлен в местный отдел полиции. В настоящее время проводится проверка.