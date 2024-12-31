В новогоднюю ночь ГАИ Тюменской области усилит контроль на дорогах

Posted 31 декабря 2024, 12:13
Published 31 декабря 2024, 12:13
Modified 31 декабря 2024, 12:15
Updated 31 декабря 2024, 12:15
Нетрезвые водители представляют серьезную опасность для жизни окружающих. В преддверии новогодней ночи Госавтоинспекция Тюменской области проведет в новогоднюю ночь масштабные проверки водителей на трезвость.
В ведомстве отметили, что в текущем году инспекторы задержали более пяти тысяч человек, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Каждый из этих водителей ставил под угрозу не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает, что сообщения граждан о случаях пьяного и неадекватного вождения могут спасти чью-то жизнь и предотвратить потенциальные опасности на дорогах.