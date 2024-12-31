В новогоднюю ночь ГАИ Тюменской области усилит контроль на дорогах

В ведомстве отметили, что в текущем году инспекторы задержали более пяти тысяч человек, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Каждый из этих водителей ставил под угрозу не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения.