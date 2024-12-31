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Posted 31 декабря 2024, 12:13

Published 31 декабря 2024, 12:13

Modified 31 декабря 2024, 12:15

Updated 31 декабря 2024, 12:15

В новогоднюю ночь ГАИ Тюменской области усилит контроль на дорогах

В новогоднюю ночь ГАИ Тюменской области усилит контроль на дорогах

31 декабря 2024, 12:13
Фото: 1MI.
Сотрудники полиции проведут рейд по выявлению нетрезвых водителей.

Нетрезвые водители представляют серьезную опасность для жизни окружающих. В преддверии новогодней ночи Госавтоинспекция Тюменской области проведет в новогоднюю ночь масштабные проверки водителей на трезвость.

В ведомстве отметили, что в текущем году инспекторы задержали более пяти тысяч человек, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Каждый из этих водителей ставил под угрозу не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что сообщения граждан о случаях пьяного и неадекватного вождения могут спасти чью-то жизнь и предотвратить потенциальные опасности на дорогах.

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Ранее сегодня сообщалось, что в Тюмени пьяный водитель Lada без прав устроил массовое ДТП.

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#Иван Солдатов#Общество#Водители#Новости тюмени#ДПС#Нетрезвые водители#Алкогольное опьянение
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