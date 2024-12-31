Тюмень в 2024 году: вспоминаем ключевые события, которые изменили город

Так тюменки жаловались на особые условия для мигрантов в перинатальном центре. Жительницы Тюмени, находящиеся в положении, подчёркивают, что не могут позволить себе пропустить запись на скрининг, поскольку график работы врачей очень насыщенный. Они также отмечают, что среди пациенток много приезжих, которые, по их мнению, имеют определённые привилегии, так как многие из них не говорят по-русски и даже в карантин их пускают на анализы с супругом, тогда как местным женщинам это запрещают.