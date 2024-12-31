Тюмень в 2024 году: вспоминаем ключевые события, которые изменили город

Posted 31 декабря, 01:45
Published 31 декабря, 01:45
Modified 31 декабря, 01:45
Updated 31 декабря, 01:45
В 2024 году Тюмень пережила важные кадровые изменения. Глава города Руслан Кухарук, занимавший пост с 2019 года, принял решение покинуть свой пост и продолжить карьеру в ХМАО на посту губернатора.
Анализируя деятельность Руслана Кухарука, политолог Максим Дерябин выделяет три ключевых достижения:
По мнению Дерябина, успешное выполнение поставленных задач стало возможным благодаря эффективному взаимодействию с представителями бизнеса.
«Он разработал уникальный формат сотрудничества в этой сфере. Теперь бизнес помогает городу в строительстве и благоустройстве, в то время как в других городах эти два субъекта часто конфликтуют», — подчёркивает политолог.
Практику Кухарука продолжает новый тюменский градоначальник Максим Афанасьев, прибывший к нам из Тобольска. Афанасьев ранее занимал несколько ключевых позиций в органах власти Тюменской области, включая работу в департаменте развития городской инфраструктуры Тюмени.
Максим Афанасьев родился и вырос в Тюмени. Он обладает широким кругом компетенций в сфере градостроительства, управления городским хозяйством и социальной политики. Ег обосенно любили в Тобольске и в Тюмени встретили достаточно дружелюбно.
«Его положение во главе городской администрации было воспринято как возможность для новой стадии в развитии города. В отличие от своего предшественника, Афанасьев может привнести в работу более гибкий подход к управлению, ориентированный на динамичные изменения в городской среде», — считает политолог Дерябин.
С приходом Максима Афанасьева многие эксперты и горожане ожидают продолжение работы по модернизации городской инфраструктуры, а также акцент на улучшении социальных и экологических проектов. Ожидается, что Афанасьев сосредоточится на решении ключевых проблем, таких как улучшение системы ЖКХ, повышение уровня благоустройства городской среды и решение транспортных проблем, особенно в центре города.
Кроме того, новому мэру предстоит решать вопросы, связанные с дальнейшим развитием Тюмени как делового и культурного центра региона, что потребует активного взаимодействия с бизнес-сообществом и привлечения инвестиций. Также важным направлением будет создание условий для роста малых и средних предприятий, поддержка инновационных стартапов и развитие образовательных проектов для молодежи.
Одним из самых тревожных и обсуждаемых событий стало непростая экономическая ситуация в Тюмени, массовые увольнения сотрудников и кадровый голод в социально значимых отраслях.
В конце 2024 года многие предприятия, особенно в таких отраслях, как строительство и малый бизнес, столкнулись с трудностями, связанными с падением спроса на продукцию, сокращением бюджета и последствиями глобальных экономических кризисов. Экономист Леонид Вараксин выделил основные причины и последствия указанных проблем:
Вместе с тем зарплаты Тюменцев стали ниже среднего показателя по стране. В 2024 году аналитики hh.ru провели исследование, которое показало, что медианная зарплата в России в 2024 году достигла 67,3 тысячи рублей, что на 11,5 тысячи больше, чем в 2023 году. В Тюменской области медианный показатель составил 67,1 тысячи рублей, что на 10,8 тысячи больше, чем в прошлом году, но все же теперь ниже общего показателям по всем регионам страны.
«Снижение реальных доходов населения, что является актуальной проблемой для многих регионов России, в том числе и для Тюмени. Рост цен на основные товары и услуги, повышение тарифов на коммунальные услуги, а также инфляция, которая достигла значительных показателей в первой половине года, стали важными экономическими вызовами», — говорит Вараксин.
2024 год также стал годом, когда Тюмень не обошла волна криминальных событий. Одним из наиболее резонансных инцидентов стало несколько крупных преступлений, в том числе связанные с насилием, грабежами и наркотрафиком. Эти события стали поводом для бурных обсуждений среди местных жителей и привлекли внимание правоохранительных органов.
Год запомнился громкими арестами политиков, в частности заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, которого обвиняют в получении взятки размеров в 18,7 миллиона от местного предпринимателя Алексея Гоцыка.
Также силовики задержали двух тюменских имамов, которые вербовали горожан дял боевых действий в Сирии в составе террористической организации.
В целом, в 2024 году (за первые девять месяцев) количество зарегистрированных преступлений снизилось на 7,3%. Также зафиксировано уменьшение числа тяжких и особо тяжких происшествий на 0,9%. В структуре преступности наблюдается рост числа убийств, мошенничеств, хулиганств и случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В то же время снизилось количество изнасилований, краж, квартирных краж, грабежей, разбойных нападений и вымогательств.
Также зарегистрировано увеличение количества (на 0,9%) дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 130 человек и получили ранения различной степени тяжести 2,8 тысяч человек. С участием несовершеннолетних произошло 405 ДТП, в которых 7 детей погибли и ранены 457 подростков. Допущено 169 ДТП с участием водителей с признаками опьянения, в результате которых погибли 23 человека и 213 получили ранения различной степени тяжести.
Медицинская сфера в Тюмени в 2024 году также не осталась без критики. Несколько крупных скандалов, связанных с качеством медицинских услуг и нарушениями прав пациентов, привлекли внимание общественности. Проблемы в области здравоохранения стали одной из ключевых тем обсуждений в городе.
Так тюменки жаловались на особые условия для мигрантов в перинатальном центре. Жительницы Тюмени, находящиеся в положении, подчёркивают, что не могут позволить себе пропустить запись на скрининг, поскольку график работы врачей очень насыщенный. Они также отмечают, что среди пациенток много приезжих, которые, по их мнению, имеют определённые привилегии, так как многие из них не говорят по-русски и даже в карантин их пускают на анализы с супругом, тогда как местным женщинам это запрещают.
Также по региону ходили слухи о массовых увольнениях врачей. Горожане сообщали о том, что не могут попасть на прием к профильным специалистам из-за нехватки специалистов.
Тем не менее, власти региона продолжают инвестировать значительные средства в улучшение первичного звена системы здравоохранения. В 2024 году на реализацию этой программы планируется выделить 928,8 миллионов рублей. В прошлом году на эти цели было направлено 917,86 миллионов рублей, из которых 673,18 миллионов рублей — это средства из бюджета области.
Результатом этих инвестиций стало повышение удовлетворённости населения качеством медицинской помощи. В прошлом году этот показатель вырос на 14% и составил 55,8%. Для развития системы первичной медико-санитарной помощи в Тюменской области активно применяются принципы бережливого производства. В рамках федерального проекта все медицинские учреждения первичного звена в регионе перешли на новую модель работы.
Экологическая ситуация в Тюмени также оставалась тревожной в 2024 году. В городе продолжался рост загрязнения воздуха и воды, особенно в промышленных районах. Однако наиболее запоминающимся событием стал жуткий весенний паводок.
В регионе затопило сразу несколько районов, нанеся ущерб как природным, так и человеческим ресурсам. В результате паводка в Тюменской области был нанесён ущерб в размере 2,7 миллиарда рублей. В результате стихии оказались затоплены более 200 дорог и 28 мостов.
Кроме того, после паводка требуется заменить 463 дома, принадлежащих гражданам, а 30 домов признаны непригодными для проживания. На эти цели из регионального бюджета будет выделено около 80 миллионов рублей. Общий объём выплат пострадавшим от паводка составил 394,5 миллиона рублей.
Паводок 2024 года не только принес материальные потери, но и оказал серьезное воздействие на экологическую обстановку в регионе. Вода, затопившая поля, леса и населенные пункты, сносила мусор, химические отходы и загрязняла водоемы. Это создало серьезные проблемы для экосистем региона.
Помимо паводка, Тюменская область в 2024 году столкнулась с другими экологическими проблемами, требующими внимания. Одной из них является загрязнение воздуха. Проблема загрязнения атмосферы остаётся актуальной, несмотря на ряд мероприятий, направленных на улучшение ситуации, включая развитие общественного транспорта и увеличение зеленых насаждений. Однако уровень загрязнения воздуха все еще превышает нормативы, что отражается на здоровье местных жителей и экосистемах города.
Тура в 2024 году не побила антирекорд 2023-го года однако уровень воды все же ушел в отрицательную часть шкалы. Состояние реки все еще вызывает у специалистов серьезные опасения.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор назвал главную проблему региона. Ее не решат ни деньги, ни крупные инициативы.