Семья с детьми пострадала при столкновении со снегоходом в Тюменской области

Posted 31 декабря 2024, 07:51
Published 31 декабря 2024, 07:51
Modified 31 декабря 2024, 07:53
Updated 31 декабря 2024, 07:53
В Тюменской области произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека: 44-летний мужчина и его два сына, девятилетний и десятилетний. Об этом сообщает областная ГИБДД.
Семья направлялась по дороге из Кутарбики в деревню Худякова, когда их снегоход «Буран» столкнулся с легковым автомобилем.
Авария случилась на встречной полосе. Все трое были госпитализированы. ГИБДД проводит расследование для выяснения обстоятельств происшествия.
Ранее мы писали, что в Тюменской области поймали десятки пьяных водителей за два дня до Нового года.