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Posted 31 декабря 2024, 07:51

Published 31 декабря 2024, 07:51

Modified 31 декабря 2024, 07:53

Updated 31 декабря 2024, 07:53

Семья с детьми пострадала при столкновении со снегоходом в Тюменской области

Семья с детьми пострадала при столкновении со снегоходом в Тюменской области

31 декабря 2024, 07:51
Фото: 1MI.
Отца и его двух сыновей госпитализировали в результате ДТП.

В Тюменской области произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека: 44-летний мужчина и его два сына, девятилетний и десятилетний. Об этом сообщает областная ГИБДД.

Семья направлялась по дороге из Кутарбики в деревню Худякова, когда их снегоход «Буран» столкнулся с легковым автомобилем.

Авария случилась на встречной полосе. Все трое были госпитализированы. ГИБДД проводит расследование для выяснения обстоятельств происшествия.

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Ранее мы писали, что в Тюменской области поймали десятки пьяных водителей за два дня до Нового года.

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#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Аварии
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