С 2025 года в Тюмени изменится размер выплат на детей

Кроме того, на 2025 год установлен предельный размер социальной выплаты для тех, кто переезжает из Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменскую область. Эта выплата предназначена для покупки жилья в новом регионе и с начала следующего года составит 7 миллионов рублей.