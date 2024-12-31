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Posted 31 декабря 2024, 08:52

Published 31 декабря 2024, 08:52

Modified 31 декабря 2024, 08:54

Updated 31 декабря 2024, 08:54

С 2025 года в Тюмени изменится размер выплат на детей

С 2025 года в Тюмени изменится размер выплат на детей

31 декабря 2024, 08:52
Фото: 1MI.
Это затронет выплаты на первого ребенка, пособия из материнского капитала и единое пособие для семей с детьми и беременными, как сообщили в региональном департаменте экономики.

С 1 января в Тюменской области произойдут изменения в размерах детских пособий, зависящих от регионального прожиточного минимума. Это затронет выплаты на первого ребенка, выплаты из материнского капитала и единое пособие для семей с детьми и беременных. Об этом информирует региональный департамент экономики.

Выплаты на первого ребенка предусмотрены для семей, где первый малыш родился или был усыновлен до 1 января 2023 года и не достиг трехлетнего возраста. С начала нового года размер этой выплаты составит 17 201 рубль.

Семьи с детьми до трех лет также могут получать ежемесячные выплаты из материнского капитала, которые также составят 17 201 рубль. Однако доход на одного члена семьи не должен превышать 35 466 рублей.

Кроме того, на 2025 год установлен предельный размер социальной выплаты для тех, кто переезжает из Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменскую область. Эта выплата предназначена для покупки жилья в новом регионе и с начала следующего года составит 7 миллионов рублей.

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