Как встретить Новый год и не набрать лишнего: советы для тюменцев

Диетолог рассказала тюменцам, как не набрать вес за новогодние праздники

Сюжет Новый год

Новогодние праздники — это время долгожданного отдыха, семейных встреч и, конечно, щедрых застолий. Столы ломятся от разнообразных блюд: салаты, горячее, десерты и напитки, которые хочется попробовать все и сразу. Однако набирать вес не хочется. Как сохранить фигуру в праздники?