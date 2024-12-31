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Posted 31 декабря, 02:18

Published 31 декабря, 02:18

Modified 31 декабря, 02:18

Updated 31 декабря, 02:18

Диетолог рассказала тюменцам, ка кне набрать вес за новогодние праздники.

Как встретить Новый год и не набрать лишнего: советы для тюменцев

31 декабря 2024, 02:18
Фото: 1MI. Диетолог рассказала тюменцам, ка кне набрать вес за новогодние праздники.

Диетолог рассказала тюменцам, как не набрать вес за новогодние праздники

Сюжет
Новый год
Новогодние праздники — это время долгожданного отдыха, семейных встреч и, конечно, щедрых застолий. Столы ломятся от разнообразных блюд: салаты, горячее, десерты и напитки, которые хочется попробовать все и сразу. Однако набирать вес не хочется. Как сохранить фигуру в праздники?

Как не набрать лишние килограммы за длинные выходные, но при этом не отказывать себе в праздничных радостях «Нашему городу» рассказала диетолог Виктория Антонова.

Готовьте «умный» новогодний стол

Вместо того чтобы загружать праздничный стол жирными и калорийными блюдами, приготовьте более легкие и полезные варианты. Например:

Салаты без майонеза: Замените классический майонез на нежирный йогурт, сметану или оливковое масло. Вместо «Оливье» попробуйте легкий салат с авокадо, рукколой и креветками.

Закуски на основе овощей: Свежие овощные нарезки, канапе с сыром и огурцами или рулетики из баклажанов и кабачков будут выглядеть празднично и порадуют гостей.

Запеченное мясо и рыба: Вместо жареного мяса отдайте предпочтение блюдам, приготовленным в духовке или на пару. Куриное филе, индейка или лосось с пряностями — отличные низкокалорийные варианты.

Здоровые десерты: Домашние желе из натурального сока, фруктовые салаты с медом и орехами или запеченные яблоки с корицей заменят торты и пирожные.

«Старайтесь украсить блюда так, чтобы они выглядели аппетитно. Когда еда радует глаз, переедание становится менее вероятным», — советует Антонова.
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Соблюдайте правило «половины тарелки»

На новогоднем застолье хочется попробовать все, но это не значит, что нужно накладывать полные тарелки. Используйте правило «половины тарелки»:

Половину тарелки должны занимать свежие или запеченные овощи. Четверть — белковая пища (мясо, рыба или яйца). Четверть — медленные углеводы (крупы, картофель, макароны из твердых сортов пшеницы).

Такой подход поможет сохранить баланс и не переесть.

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Двигайтесь даже в праздники

Праздники — не повод полностью отказываться от физической активности. Покатайтесь на коньках или санках в Гилевской роще, прогуляйтесь по площади 400-летия Тюмени или в экопарке «Затюменский». Это весело и помогает сжечь лишние калории.

Организуйте семейный поход в парки или за город. Ходьба в зимнем лесу не только укрепляет здоровье, но и поднимает настроение.

«Занимайтесь фитнесом дома. Даже 15–20 минут зарядки утром помогут разогнать обмен веществ и держать себя в форме. Включите видео с тренировкой и занимайтесь всей семьей», — советует диетолог.

Помните, что любая физическая активность — это не только способ не набрать лишний вес, но и возможность насладиться праздниками в отличном настроении.

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Контролируйте размер порций и темп еды

Не спешите во время застолья. Мозг получает сигнал о насыщении только через 20 минут после начала еды. Поэтому ешьте медленно, тщательно пережевывайте пищу и наслаждайтесь вкусом каждого блюда.

Используйте небольшие тарелки, чтобы визуально казалось, что еды много. Пробуйте понемногу, но не накладывайте добавку. Старайтесь делать перерывы между блюдами, общайтесь с гостями или танцуйте.

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Следите за напитками

Алкоголь и сладкие газированные напитки — это скрытые калории. Например, бокал шампанского содержит около 100–120 калорий, а сладкие коктейли и вовсе могут «утяжелить» ваш рацион на 300–400 калорий.

Выбирайте сухое вино вместо ликеров и коктейлей. Пейте больше чистой воды с лимоном и ягодами. Приготовьте полезный морс, домашний компот или теплый чай с имбирем и мёдом. Пейте воду между приемами пищи. Она поможет не только избежать обезвоживания, но и снизит аппетит.

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Организуйте разгрузочные дни

После обильного застолья устройте себе легкий день на овощах, супах или кефире. Это поможет организму «отдохнуть» и восстановить пищеварение.

Пример меню для разгрузочного дня:

Завтрак: Овсянка на воде с яблоком и корицей.

Обед: Овощной суп или запеченные овощи с курицей.

Ужин: Тушеные кабачки или салат с зеленью и рыбой.

Перекусы: Фрукты, орехи или стакан кефира.

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Планируйте праздники заранее

Чтобы не набрать вес, важно подходить к праздникам осознанно. Заранее составьте меню, включите в него полезные блюда и запланируйте активные прогулки или другие виды отдыха.

Постарайтесь не есть «на ночь» — последний прием пищи должен быть не позже, чем за 2–3 часа до сна. А если ужин затянулся, сделайте выбор в пользу легких блюд и напитков.

Новогодние праздники — это время радости, и лишние килограммы не должны омрачать его. Следуя простым советам, можно насладиться праздничным застольем, не переживая о своей фигуре. Готовьте здоровую еду, больше двигайтесь и контролируйте порции. Пусть Новый год начнется с легкости и отличного настроения!

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