Как встретить Новый год и не набрать лишнего: советы для тюменцев

Posted 31 декабря, 02:18
Published 31 декабря, 02:18
Modified 31 декабря, 02:18
Updated 31 декабря, 02:18
Как не набрать лишние килограммы за длинные выходные, но при этом не отказывать себе в праздничных радостях «Нашему городу» рассказала диетолог Виктория Антонова.
Вместо того чтобы загружать праздничный стол жирными и калорийными блюдами, приготовьте более легкие и полезные варианты. Например:
Салаты без майонеза: Замените классический майонез на нежирный йогурт, сметану или оливковое масло. Вместо «Оливье» попробуйте легкий салат с авокадо, рукколой и креветками.
Закуски на основе овощей: Свежие овощные нарезки, канапе с сыром и огурцами или рулетики из баклажанов и кабачков будут выглядеть празднично и порадуют гостей.
Запеченное мясо и рыба: Вместо жареного мяса отдайте предпочтение блюдам, приготовленным в духовке или на пару. Куриное филе, индейка или лосось с пряностями — отличные низкокалорийные варианты.
Здоровые десерты: Домашние желе из натурального сока, фруктовые салаты с медом и орехами или запеченные яблоки с корицей заменят торты и пирожные.
«Старайтесь украсить блюда так, чтобы они выглядели аппетитно. Когда еда радует глаз, переедание становится менее вероятным», — советует Антонова.
На новогоднем застолье хочется попробовать все, но это не значит, что нужно накладывать полные тарелки. Используйте правило «половины тарелки»:
Половину тарелки должны занимать свежие или запеченные овощи. Четверть — белковая пища (мясо, рыба или яйца). Четверть — медленные углеводы (крупы, картофель, макароны из твердых сортов пшеницы).
Такой подход поможет сохранить баланс и не переесть.
Праздники — не повод полностью отказываться от физической активности. Покатайтесь на коньках или санках в Гилевской роще, прогуляйтесь по площади 400-летия Тюмени или в экопарке «Затюменский». Это весело и помогает сжечь лишние калории.
Организуйте семейный поход в парки или за город. Ходьба в зимнем лесу не только укрепляет здоровье, но и поднимает настроение.
«Занимайтесь фитнесом дома. Даже 15–20 минут зарядки утром помогут разогнать обмен веществ и держать себя в форме. Включите видео с тренировкой и занимайтесь всей семьей», — советует диетолог.
Помните, что любая физическая активность — это не только способ не набрать лишний вес, но и возможность насладиться праздниками в отличном настроении.
Не спешите во время застолья. Мозг получает сигнал о насыщении только через 20 минут после начала еды. Поэтому ешьте медленно, тщательно пережевывайте пищу и наслаждайтесь вкусом каждого блюда.
Используйте небольшие тарелки, чтобы визуально казалось, что еды много. Пробуйте понемногу, но не накладывайте добавку. Старайтесь делать перерывы между блюдами, общайтесь с гостями или танцуйте.
Алкоголь и сладкие газированные напитки — это скрытые калории. Например, бокал шампанского содержит около 100–120 калорий, а сладкие коктейли и вовсе могут «утяжелить» ваш рацион на 300–400 калорий.
Выбирайте сухое вино вместо ликеров и коктейлей. Пейте больше чистой воды с лимоном и ягодами. Приготовьте полезный морс, домашний компот или теплый чай с имбирем и мёдом. Пейте воду между приемами пищи. Она поможет не только избежать обезвоживания, но и снизит аппетит.
После обильного застолья устройте себе легкий день на овощах, супах или кефире. Это поможет организму «отдохнуть» и восстановить пищеварение.
Пример меню для разгрузочного дня:
Завтрак: Овсянка на воде с яблоком и корицей.
Обед: Овощной суп или запеченные овощи с курицей.
Ужин: Тушеные кабачки или салат с зеленью и рыбой.
Перекусы: Фрукты, орехи или стакан кефира.
Чтобы не набрать вес, важно подходить к праздникам осознанно. Заранее составьте меню, включите в него полезные блюда и запланируйте активные прогулки или другие виды отдыха.
Постарайтесь не есть «на ночь» — последний прием пищи должен быть не позже, чем за 2–3 часа до сна. А если ужин затянулся, сделайте выбор в пользу легких блюд и напитков.
Новогодние праздники — это время радости, и лишние килограммы не должны омрачать его. Следуя простым советам, можно насладиться праздничным застольем, не переживая о своей фигуре. Готовьте здоровую еду, больше двигайтесь и контролируйте порции. Пусть Новый год начнется с легкости и отличного настроения!
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюменцы начали массово скупать живых змей. Серпентарии, можно сказать, пустуют. Все дело в том, что многие решили зарядиться новогодним настроением посредством главного символа этого года.