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Posted 30 декабря, 06:51

Published 30 декабря, 06:51

Modified 30 декабря, 06:54

Updated 30 декабря, 06:54

Тюменцы встали в огромные очереди в продуктовых супермаркетах

Предновогодний ажиотаж: тюменцы сметают продукты с полок супермаркетов

30 декабря 2024, 06:51
Фото: 1MI.

Тюменцы встали в огромные очереди в продуктовых супермаркетах

Сюжет
Новый год
Жители Тюмени в преддверии Нового года штурмуют гипермаркеты. Огромные очереди наблюдаются в «Ашане», «Метро», «Окее», «Перекрестке» и в других магазинах.

Предпраздничный хаос и в гипермаркете «Лента». Очевидцы сообщают, что людей настолько много, что на всех желающих не хватает тележек и корзинок, а продуктовые прилавки стремительно пустеют.

Видео: Темы Тюмени. гипермаркет «Лента»
«Заказала доставку из гипермаркета „Окей“ 29 января. Сначала время заказа переносили несколько раз, а потом и вовсе отменили — пояснили, что не хватает курьеров. Предложили доставку на 30 декабря, на ночное время. В итоге пришлось отказаться от доставки — решили закупиться в магазинах рядом с домом», — рассказывает «Нашему Городу» подписчица.

Горожане отмечают, что предновогодние очереди и ажиотаж в магазинах уже становятся настоящей традицией.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в преддверии Нового года взлетели цены на красную икру. 100-граммовая баночка деликатеса сегодня стоит 1000-1500 рублей, тогда как год назад ее цена составляла 500-600 рублей. Специалисты называют в качестве основой причины подорожания снижение уровня вылова лососевых.

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