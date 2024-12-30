Предновогодний ажиотаж: тюменцы сметают продукты с полок супермаркетов

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в преддверии Нового года взлетели цены на красную икру. 100-граммовая баночка деликатеса сегодня стоит 1000-1500 рублей, тогда как год назад ее цена составляла 500-600 рублей. Специалисты называют в качестве основой причины подорожания снижение уровня вылова лососевых.