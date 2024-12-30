Предновогодний ажиотаж: тюменцы сметают продукты с полок супермаркетов

Posted 30 декабря, 06:51
Published 30 декабря, 06:51
Modified 30 декабря, 06:54
Updated 30 декабря, 06:54
Предпраздничный хаос и в гипермаркете «Лента». Очевидцы сообщают, что людей настолько много, что на всех желающих не хватает тележек и корзинок, а продуктовые прилавки стремительно пустеют.
«Заказала доставку из гипермаркета „Окей“ 29 января. Сначала время заказа переносили несколько раз, а потом и вовсе отменили — пояснили, что не хватает курьеров. Предложили доставку на 30 декабря, на ночное время. В итоге пришлось отказаться от доставки — решили закупиться в магазинах рядом с домом», — рассказывает «Нашему Городу» подписчица.
Горожане отмечают, что предновогодние очереди и ажиотаж в магазинах уже становятся настоящей традицией.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в преддверии Нового года взлетели цены на красную икру. 100-граммовая баночка деликатеса сегодня стоит 1000-1500 рублей, тогда как год назад ее цена составляла 500-600 рублей. Специалисты называют в качестве основой причины подорожания снижение уровня вылова лососевых.