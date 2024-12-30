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Posted 30 декабря, 02:00

Published 30 декабря, 02:00

Modified 30 декабря, 02:00

Updated 30 декабря, 02:00

Тюменским хозяйкам подсказали рецепты необычных блюд на Новый год.

Готовим для Змеи: эффектные рецепты для новогоднего застолья

30 декабря 2024, 02:00
Фото: 1MI. Тюменским хозяйкам подсказали рецепты необычных блюд на Новый год.

Тюменским хозяйкам подсказали рецепты необычных блюд на Новый год

Сюжет
Новый год
2025 год пройдёт под покровительством Змеи — мифического существа, символизирующего мудрость и спокойствие. Чтобы задобрить символ года и удивить гостей, новогодний стол в этот раз стоит сделать особенным: оригинальные блюда с необычной подачей помогут создать атмосферу праздника и уюта.

Важно помнить, что Змея — яркий и эффектный персонаж, поэтому стол должен быть богатым, аппетитным и красивым. В этом тексте мы собрали несколько необычных рецептов, которые порадуют ваших близких и станут достойным украшением торжества. О необычных рецептах «Нашему городу» рассказал тюменский повар Никита Шишкин.

Закуска «Огненные рулетики с лососем и авокадо»

Поскольку Змея ассоциируется с хитростью и интеллектом, начнём с пикантной закуски, которая пробудит аппетит и удивит своим вкусом.

Ингредиенты:

  • Тонкий лаваш или рисовые блинчики;
  • Слабосолёный лосось — 200 г;
  • Авокадо — 1 шт.;
  • Сыр сливочный (крем-чиз) — 100 г;
  • Острый соус (например, шрирача) — 1 ч. л.;
  • Листья салата или руккола.

Приготовление:

  • Лаваш смажьте сливочным сыром, добавьте немного острого соуса.
  • Выложите тонкие кусочки лосося, ломтики авокадо и листья салата.
  • Сверните рулет и нарежьте его небольшими «роллами».
  • Подавайте на тарелке в виде змеиных чешуек, украсив зеленью и икринками для яркости.

Такое блюдо не только эффектно выглядит, но и радует сочетанием сливочного, острого и нежного вкусов.

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Основное блюдо: «Филе утки в соусе „Змеиный шик““

Змея любит мясо, но оно должно быть подано с изюминкой. Филе утки в пикантном соусе станет коронным блюдом на вашем столе.

Ингредиенты:

  • Утиное филе — 500 г;
  • Апельсиновый сок — 100 мл;
  • Мед — 2 ст. л.;
  • Соевый соус — 2 ст. л.;
  • Имбирь свежий — 20 г;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Перец чили — по вкусу;
  • Розмарин для украшения.

Приготовление:

  • На утином филе сделайте надрезы на коже, чтобы мясо лучше прожарилось. Обжарьте его на сухой сковороде до хрустящей корочки (по 5-7 минут с каждой стороны).
  • Для соуса смешайте апельсиновый сок, мёд, соевый соус, натёртый имбирь, чеснок и немного измельчённого чили. Доведите до кипения и проварите 5 минут.
  • Выложите утку в форму для запекания, полейте соусом и запекайте при 180 градусах 10-15 минут.
  • Подавайте филе с рисом или овощами, украсив веточкой розмарина.

Апельсиновый соус с медом и чили подарит блюду тот самый «змеиный» вкус — сладкий, острый и ароматный одновременно.

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Гарнир: «Рис с чёрным кунжутом и ананасом»

Чтобы дополнить основное блюдо, подайте яркий гарнир, который порадует необычным сочетанием ингредиентов.

Ингредиенты:

  • Рис жасмин или басмати — 1 стакан;
  • Ананас свежий — 100 г;
  • Чёрный кунжут — 2 ст. л.;
  • Кокосовое молоко — 200 мл;
  • Кинза для украшения.

Приготовление:

  • Отварите рис на кокосовом молоке до готовности.
  • Добавьте нарезанный кубиками ананас и обжарьте вместе с рисом 2-3 минуты.
  • Посыпьте чёрным кунжутом и украсьте свежей кинзой.

Сладковатый привкус ананаса и аромат кокоса подарят блюду восточный оттенок, который наверняка оценит символ года.

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Салат «Изумрудная Змея» с креветками и манго

Салат сочетает в себе свежесть и экзотику, символизируя богатство и удачу.

Ингредиенты:

  • Креветки королевские — 300 г;
  • Манго — 1 шт.;
  • Огурцы — 2 шт.;
  • Авокадо — 1 шт.;
  • Лайм — 1 шт.;
  • Оливковое масло — 2 ст. л.;
  • Микс зелени (шпинат, салат, руккола).

Приготовление:

  • Креветки обжарьте с добавлением оливкового масла и сока лайма.
  • Нарежьте манго, огурцы и авокадо кубиками.
  • Смешайте все ингредиенты, добавьте зелень и заправьте оставшимся соком лайма с маслом.

Салат получается лёгким, но праздничным и ярким — идеальным для года Змеи.

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Десерт: «Шоколадный фондан „Змеиное сердце“

Завершите праздник эффектным десертом — горячий шоколадный фондан с жидкой начинкой выглядит как магическое сердце Змеи.

Ингредиенты:

  • Тёмный шоколад — 100 г;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Сахар — 50 г;
  • Мука — 40 г;
  • Щепотка соли.

Приготовление:

  • Растопите шоколад с маслом на водяной бане.
  • Взбейте яйца с сахаром до пышности.
  • Добавьте шоколадную массу и просеянную муку. Перемешайте.
  • Разложите тесто по формочкам и выпекайте 7-9 минут при 200 градусах.

Подавайте горячим, украсив ягодами и мятой.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы начали массово скупать живых змей. Серпентарии, можно сказать, пустуют. Все дело в том, что многие решили зарядиться новогодним настроением посредством главного символа этого года.

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