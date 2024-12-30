Готовим для Змеи: эффектные рецепты для новогоднего застолья

Тюменским хозяйкам подсказали рецепты необычных блюд на Новый год

Сюжет Новый год

Закуска «Огненные рулетики с лососем и авокадо» Основное блюдо: «Филе утки в соусе „Змеиный шик““ Гарнир: «Рис с чёрным кунжутом и ананасом» Салат «Изумрудная Змея» с креветками и манго Десерт: «Шоколадный фондан „Змеиное сердце“

2025 год пройдёт под покровительством Змеи — мифического существа, символизирующего мудрость и спокойствие. Чтобы задобрить символ года и удивить гостей, новогодний стол в этот раз стоит сделать особенным: оригинальные блюда с необычной подачей помогут создать атмосферу праздника и уюта.