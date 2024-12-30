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Posted 30 декабря, 01:00

Published 30 декабря, 01:00

Modified 30 декабря, 01:00

Updated 30 декабря, 01:00

Горожанам рассказали, где отдохнуть в новогодние праздники в Тюмени.

Где отдохнуть в новогодние праздники в Тюмени: лучшие идеи и локации

30 декабря 2024, 01:00
Фото: 1MI. Горожанам рассказали, где отдохнуть в новогодние праздники в Тюмени.

Горожанам рассказали, где отдохнуть в новогодние праздники в Тюмени

Сюжет
Отдых
Тюмень зимой превращается в настоящую сказку: огни гирлянд украшают улицы, мороз рисует узоры на окнах, а атмосферные площадки приглашают жителей и гостей города провести новогодние праздники с удовольствием.

Если вы остаетесь в Тюмени на новогодние каникулы, вариантов для отдыха хватит и для семей с детьми, и для любителей активного времяпрепровождения, и для тех, кто хочет просто насладиться уютом.

Праздничные ярмарки и главная ёлка города

Традиционно центром праздничных мероприятий в Тюмени становится площадь 400-летия Тюмени. Здесь устанавливается главная городская ёлка, украшаемая тысячами огней и игрушек, а также ледовый городок!

Совет: Приходите на площадь вечером — когда зажигаются огни ёлки и гирлянд, атмосфера становится по-настоящему волшебной.

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Катки и горки для зимних развлечений

Тюмень зимой — это настоящий рай для любителей активного отдыха. В городе работают десятки ледовых катков и горок, куда можно прийти с семьёй или друзьями. В Тюмени в зимнем сезоне 2024–2025 годов для любителей активного отдыха будут доступны многочисленные катки и снежные горки.

Катки:

  • Каток на Цветном бульваре
  • Каток у моста Влюбленных
  • Каток «Тюмень» на набережной у «Конторы пароходства»:
  • Каток «Сердце Тюмени»: Расположен в Тюменской слободе.
  • Каток в Гилевской роще

Полный перечень адресов доступен на сайте фабрикаволшебства.рф.

Перед посещением рекомендуется уточнить актуальное расписание и условия работы катков и горок, так как они могут меняться в зависимости от погодных условий и других факторов.

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Лучшие места для прогулок

Гилёвская роща — прекрасное место для зимних прогулок на свежем воздухе. Здесь можно покормить птиц, поиграть в снежки или просто насладиться тишиной зимнего леса.

Затюменский парк — оборудованные дорожки для прогулок, освещение в вечернее время и уютные кафе на территории.

Экопарк «Заречный» — идеален для прогулок всей семьёй. Здесь можно арендовать лыжи или просто прогуливаться по заснеженным тропам.

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Развлекательные центры и новогодние шоу

Новогодние праздники — это время волшебства и ярких эмоций, особенно для детей.

Театры и цирк: В Тюменском драматическом театре, филармонии и Тюменском цирке проходят праздничные представления, мюзиклы и ёлки для детей с участием сказочных персонажей.

ТРЦ «Колумб» и «Сити Молл»: Здесь можно провести время с детьми в развлекательных зонах, посетить кинотеатр или устроить шопинг по праздничным скидкам.

Квесты и игровые центры: Многие центры предлагают новогодние квесты и приключения для детей и взрослых.

Если хочется уехать подальше от городской суеты и встретить Новый год или провести праздники в окружении природы, тюменские базы отдыха к вашим услугам.

Новогодние праздники — это время, когда каждый найдет занятие по душе. Будь то активный отдых на катках и горках, расслабляющий релакс в термальных источниках или уютные прогулки по заснеженным паркам, город готов подарить настоящее зимнее чудо. Наслаждайтесь праздником, заряжайтесь позитивом и встречайте Новый год с радостью!

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Ранее «Наш город» сообщал о том, каким должен быть правильный новогодний стол и что необходимо сделать для того, чтобы избежать негативные последствия переедания.

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