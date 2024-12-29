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Posted 29 декабря, 08:07

Published 29 декабря, 08:07

Modified 29 декабря, 08:09

Updated 29 декабря, 08:09

В Тюмени подростки устроили перестрелку фейерверками в стиле Гарри Поттера

В Тюмени подростки устроили перестрелку фейерверками в стиле Гарри Поттера

29 декабря 2024, 08:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Видеоролик с опасным развлечением школьников опубликовали в городских пабликах. На кадрах видно, как школьники направляют друг в друга салюты.

К счастью, во время игры ребята не пострадали — додумались закрыть лица защитой.

«Дети есть дети. Развлекуха 100%. Перспектива с одним глазом ходить 50/50», — отметил в комментариях под опубликованным роликом в тг-канале «Тюмень с огоньком» Данил П.
Видео: Тюмень №1.
«Вот так дети и ломают себе жизнь по глупости и неопытности», — посетовала Алла Р.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске трое подростков подожгли железнодорожную снегоуборочную машину. Инцидент произошел в минувший выходные дни. В отношении ребят возбуждено уголовное дело.

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