В Тюмени подростки устроили перестрелку фейерверками в стиле Гарри Поттера

Posted 29 декабря, 08:07
Published 29 декабря, 08:07
Modified 29 декабря, 08:09
Updated 29 декабря, 08:09
К счастью, во время игры ребята не пострадали — додумались закрыть лица защитой.
«Дети есть дети. Развлекуха 100%. Перспектива с одним глазом ходить 50/50», — отметил в комментариях под опубликованным роликом в тг-канале «Тюмень с огоньком» Данил П.
«Вот так дети и ломают себе жизнь по глупости и неопытности», — посетовала Алла Р.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске трое подростков подожгли железнодорожную снегоуборочную машину. Инцидент произошел в минувший выходные дни. В отношении ребят возбуждено уголовное дело.