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Posted 29 декабря, 08:30

Published 29 декабря, 08:30

Modified 29 декабря, 08:32

Updated 29 декабря, 08:32

В Тюмени неизвестный мужчина ударил подростка

В Тюмени неизвестный мужчина ударил подростка

29 декабря 2024, 08:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
По тюменским соцсетям распространяют видео с уличной камеры, на котором запечатлен данный инцидент.

На кадрах видно, как взрослый мужчина подходит к подростку, хватает его за куртку и поводит к двери подъезда, на что-то там указывает, после чего ударяет ребенка по лицу.

Видео: ЧП Тюмень.

Сообщается, что инцидент произошел 20 декабря на плице Магнитогорской. Известно, что родители школьника уже обратились в полицию.

«По данному факту проводится проверка. После установления обстоятельств будет дана правовая оценка произошедшему», — сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что из школы села Луговое уволили учителя русского языка и литературы — педагог с угрозами набросилась на школьника, который баловался на уроке.

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