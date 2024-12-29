В Тюмени неизвестный мужчина ударил подростка

Posted 29 декабря, 08:30
Published 29 декабря, 08:30
Modified 29 декабря, 08:32
Updated 29 декабря, 08:32
На кадрах видно, как взрослый мужчина подходит к подростку, хватает его за куртку и поводит к двери подъезда, на что-то там указывает, после чего ударяет ребенка по лицу.
Сообщается, что инцидент произошел 20 декабря на плице Магнитогорской. Известно, что родители школьника уже обратились в полицию.
«По данному факту проводится проверка. После установления обстоятельств будет дана правовая оценка произошедшему», — сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что из школы села Луговое уволили учителя русского языка и литературы — педагог с угрозами набросилась на школьника, который баловался на уроке.