Тюменским семьям с детьми увеличат размеры выплат. Когда?

Posted 29 декабря, 10:28
Published 29 декабря, 10:28
Modified 29 декабря, 10:30
Updated 29 декабря, 10:30
Пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет
Размер выплаты в связи с рождением первого ребенка родителям, в чьих семьях первенец появился до 1 января 2023 года и не достиг возраста 3 лет, составит 17 тысяч 201 рубль. На получение пособия смогут претендовать семьи, среднедушевой доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, а именно 38 тысяч 658 рублей.
Ежемесячная выплата из средств материнского семейного капитала
Размер ежемесячной выплаты из материнского капитала составит 17 тысяч 201 рубль, что аналогично размеру прожиточного минимума на ребенка. Условия для получения пособие — доход семьи на одного человека, не превышающий 35 тысяч 466 рублей.
Напомним, в Тюменской области с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума на душу населения составит 17 тысяч 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 тысяч 329 рублей, для детей — 17 тысяч 201 рубль.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 января 2025 года размер материнского капитала будет проиндексирован на 7,3%. Также 7,3% увеличат размеры страховых пенсий, пенсий по потере кормильца и инвалидности.