Тюменским семьям с детьми увеличат размеры выплат. Когда?

Размер выплаты в связи с рождением первого ребенка родителям, в чьих семьях первенец появился до 1 января 2023 года и не достиг возраста 3 лет, составит 17 тысяч 201 рубль. На получение пособия смогут претендовать семьи, среднедушевой доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, а именно 38 тысяч 658 рублей.