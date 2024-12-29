nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 10:28

Published 29 декабря, 10:28

Modified 29 декабря, 10:30

Updated 29 декабря, 10:30

В Тюменской области с 1 января 2025 года изменится размер выплат на детей

Тюменским семьям с детьми увеличат размеры выплат. Когда?

29 декабря 2024, 10:28
Фото: 1MI.

В Тюменской области с 1 января 2025 года изменится размер выплат на детей

Сюжет
Дети
Индексация детских пособий, размер которых зависит от величины прожиточного минимума, будет проведена 1 января 2025 года. В частности, увеличится размеры выплат при рождении ребенка и размеры выплат из материнского капитала.

Пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет

Размер выплаты в связи с рождением первого ребенка родителям, в чьих семьях первенец появился до 1 января 2023 года и не достиг возраста 3 лет, составит 17 тысяч 201 рубль. На получение пособия смогут претендовать семьи, среднедушевой доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, а именно 38 тысяч 658 рублей.

Ежемесячная выплата из средств материнского семейного капитала

Размер ежемесячной выплаты из материнского капитала составит 17 тысяч 201 рубль, что аналогично размеру прожиточного минимума на ребенка. Условия для получения пособие — доход семьи на одного человека, не превышающий 35 тысяч 466 рублей.

Напомним, в Тюменской области с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума на душу населения составит 17 тысяч 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 тысяч 329 рублей, для детей — 17 тысяч 201 рубль.

В 2025 году у тюменцев вырастут зарплаты. Правда, не у всех
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 января 2025 года размер материнского капитала будет проиндексирован на 7,3%. Также 7,3% увеличат размеры страховых пенсий, пенсий по потере кормильца и инвалидности.

Читайте также:
Известный ресторатор откроет в Тюмени азиатскую бироварнюВ Тюмени подростки устроили перестрелку фейерверками в стиле Гарри ПоттераИмущество скандального застройщика Тюмени выставили на торги
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Выплаты#Пособия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика