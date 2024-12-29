Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь

Posted 29 декабря, 12:19
Published 29 декабря, 12:19
Modified 29 декабря, 12:24
Updated 29 декабря, 12:24
Днем столбики термометров не опустятся ниже -6, в ночные часы температура воздуха составит -4.-6, что на 7 градусов будет выше климатической нормы.
В первый день 2025 года на Тюмень обрушатся снегопады. Они продлятся вплоть до 3 января — за трое суток в областной столице выпадет до 9 см снега. Температура воздуха в эти дни составит -1…-3 днем и -5…-8 ночью.
«Пик тёплой погоды ожидается 1–4 января. В эти дни температура будет выше нормы на 10-12 градусов», — сообщил Илья Винштейн.
5 января в Тюмени немного похолодает до -8….-12, 6 и 7 января температура воздуха опустится до -10…-14.
Ранее «Наш Город» писал, что глава МЧС России Александр Куренков сообщил о рисках паводков в Тюменской области в 2025 году. По его словам, риски подтоплений вероятны вследствие сбросов воды с казахстанских ГЭС.