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Posted 29 декабря, 12:19

Published 29 декабря, 12:19

Modified 29 декабря, 12:24

Updated 29 декабря, 12:24

Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь

Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь

29 декабря 2024, 12:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
По прогнозам метеоролога и руководителя проекта «Погода72» Ильи Винштейна, 31 декабря морозов в областной столице не ожидается.

Днем столбики термометров не опустятся ниже -6, в ночные часы температура воздуха составит -4.-6, что на 7 градусов будет выше климатической нормы.

Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

В первый день 2025 года на Тюмень обрушатся снегопады. Они продлятся вплоть до 3 января — за трое суток в областной столице выпадет до 9 см снега. Температура воздуха в эти дни составит -1…-3 днем и -5…-8 ночью.

«Пик тёплой погоды ожидается 1–4 января. В эти дни температура будет выше нормы на 10-12 градусов», — сообщил Илья Винштейн.

5 января в Тюмени немного похолодает до -8….-12, 6 и 7 января температура воздуха опустится до -10…-14.

В новогодние каникулы Тюмень занесет снегом
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Ранее «Наш Город» писал, что глава МЧС России Александр Куренков сообщил о рисках паводков в Тюменской области в 2025 году. По его словам, риски подтоплений вероятны вследствие сбросов воды с казахстанских ГЭС.

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