Проект строительства гостиницы межвузовского кампуса одобрили в госэкспертизе

Ранее «Наш Город» писал, что подготовка к строительству межвузовского кампуса в Тюмени стартовала в феврале этого года. Общая площадь кампуса составит 167 тысяч квадратных метров. Работы по возведению объекта планируют завершить до конца 2028 года. В общей сложности на строительство кампуса будет потрачено более 32 миллиардов рублей.