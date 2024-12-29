Проект строительства гостиницы межвузовского кампуса одобрили в госэкспертизе

Posted 29 декабря, 06:21
Published 29 декабря, 06:21
Modified 29 декабря, 06:23
Updated 29 декабря, 06:23
Подготовка земельного участка под строительство гостиницы межвузовского кампуса в Тюмени началась в сентябре этого года — участок был расчищен и передан концессионеру.
Согласно документации, гостиница при кампусе будет рассчитана на 120 человек. В комплексе обустроят 70 одноместных, двухместных и семейных номеров.
Ранее «Наш Город» писал, что подготовка к строительству межвузовского кампуса в Тюмени стартовала в феврале этого года. Общая площадь кампуса составит 167 тысяч квадратных метров. Работы по возведению объекта планируют завершить до конца 2028 года. В общей сложности на строительство кампуса будет потрачено более 32 миллиардов рублей.