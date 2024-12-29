nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 06:21

Published 29 декабря, 06:21

Modified 29 декабря, 06:23

Updated 29 декабря, 06:23

Проект строительства гостиницы межвузовского кампуса одобрили в госэкспертизе

Проект строительства гостиницы межвузовского кампуса одобрили в госэкспертизе

29 декабря 2024, 06:21
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области.
Сюжет
Строительство
Положительное заключение было получено 28 декабря. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС ЕГРЗ.

Подготовка земельного участка под строительство гостиницы межвузовского кампуса в Тюмени началась в сентябре этого года — участок был расчищен и передан концессионеру.

Фото: ГИС ЕГРЗ

Согласно документации, гостиница при кампусе будет рассчитана на 120 человек. В комплексе обустроят 70 одноместных, двухместных и семейных номеров.

Строительство межвузовского кампуса в Тюмени начнется с гостиницы
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что подготовка к строительству межвузовского кампуса в Тюмени стартовала в феврале этого года. Общая площадь кампуса составит 167 тысяч квадратных метров. Работы по возведению объекта планируют завершить до конца 2028 года. В общей сложности на строительство кампуса будет потрачено более 32 миллиардов рублей.

Читайте также:
В зоне СВО погиб тюменский спасательВ ДТП на тюменской трассе погиб человек. Еще семь пострадалиБолее полумиллиарда рублей заработали тюменские кинотеатры за год
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Кампус#Межвузовский кампус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика