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Posted 29 декабря, 01:00

Published 29 декабря, 01:00

Modified 29 декабря, 01:00

Updated 29 декабря, 01:00

Туроператор рассказала, куда тюменцам улететь на Новый год и сколько это стоит.

Из зимы в лето: куда тюменцам улететь на Новый год и сколько это стоит?

29 декабря 2024, 01:00
Фото: 1MI. Туроператор рассказала, куда тюменцам улететь на Новый год и сколько это стоит.

Туроператор рассказала, куда тюменцам улететь на Новый год и сколько это стоит

Сюжет
Отдых
Новогодние праздники — идеальное время для путешествий, и жители Тюмени активно ищут варианты, куда отправиться, чтобы провести праздники ярко и интересно. В 2024–2025 годах туристам доступны как теплые пляжные курорты, так и заснеженные города с традиционным зимним отдыхом.

Горячие направления: пляжный отдых

О самых актуальных и доступных направлениях «Нашему городу рассказала сотрудница турфирмы Мария Толмачева. И первым делом она решила посоветовать тюменцам съездить в Тайланд.

«Таиланд — один из самых востребованных направлений среди тюменцев на Новый год. Солнечные пляжи, теплая вода и экзотическая кухня привлекают туристов из холодной Сибири», — говорит специалист.

Перелет из Тюмени: от 60 000 рублей в обе стороны на одного (прямой рейс с пересадками в Москве или Новосибирске). Проживание: от 2 500 рублей за ночь в отеле 3*.

Еще одно интересное направление — Вьетнам (Нячанг, Фантьет).

Пляжи Вьетнама идеально подходят для тех, кто хочет совместить спокойный отдых с экскурсиями. Перелет из Тюмени: от 65 000 рублей туда-обратно с пересадкой в Москве.

Проживание: от 2 200 рублей в сутки за отель среднего уровня. Там вас ждут прогулки по пляжу, дайвинг, морские экскурсии и свежие морепродукты.

Хорошим вариантом может стать ОАЭ (Дубай, Абу-Даби). Объединенные Арабские Эмираты — это сочетание роскоши и тепла зимой. Здесь можно отметить Новый год под фейерверки у Бурдж-Халифа и насладиться шопингом.

Перелет из Тюмени: от 55 000 рублей туда-обратно (рейсы с пересадкой в Екатеринбурге или Москве). Проживание: от 4 000 рублей за ночь в 3* отеле.

Разумеется спросом пользуется и Турция (Стамбул, Анталия). Стамбул зимой особенно очарователен — без толп туристов и с рождественскими ярмарками. В Анталии теплее, и даже зимой можно наслаждаться морем и природой.

Перелет из Тюмени: от 45 000 рублей туда-обратно. Проживание: от 2 800 рублей за ночь в отеле 3*.

Также можно поехать в Грузию (Тбилиси, Гудаури). Грузия зимой — это теплое гостеприимство, горнолыжные курорты и вкусная кухня.

Перелет из Тюмени: от 48 000 рублей туда-обратно через Москву. Проживание: от 2 500 рублей в сутки.

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Россия: новогодние каникулы в родной стране

В почете у тюменцев Сочи и Красная Поляна. Сочи — круглогодичный курорт. На Красной Поляне можно покататься на лыжах и сноуборде, а на побережье — насладиться морским воздухом. Перелет из Тюмени: от 15 000 рублей в обе стороны. Проживание: от 2 000 рублей в сутки.

Интересным может оказаться путешествие в Санкт-Петербург. Этот город зимой особенно романтичен: праздничная иллюминация, катки и рождественские ярмарки. Перелет из Тюмени: от 8 000 рублей в обе стороны. Проживание: от 1 800 рублей за ночь.

Москва. Столица России — популярное направление для новогоднего отдыха благодаря праздничной атмосфере и обилию мероприятий. Перелет из Тюмени: от 6 500 рублей туда-обратно. Проживание: от 2 000 рублей за ночь.

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Сколько стоит отдых на Новый год и как сэкономить?

Пляжные направления: от 100 000 рублей на двоих за тур (перелет и проживание на неделю). Россия: бюджетный вариант — от 30 000 рублей за поездку на пару дней с перелетом и проживанием.

Однако, например, на перелетах можно сэкономить. Толмачева поделилась с тюменками несколькими лайфхаками:

  • Играйте с датами и временем. Гибкость — ключ к экономии. Билеты в середине недели (вторник, среда) и ранним утром часто стоят дешевле.
  • Используйте поисковики и агрегаторы. Сервисы помогут найти самые выгодные предложения. Устанавливайте оповещения о снижении цен.
  • Летайте лоукостерами. Бюджетные авиакомпании (например, Ryanair, Wizz Air, или Победа) предлагают минимальные цены на билеты. Учтите, что багаж и выбор места оплачиваются отдельно.
  • Ищите акции и распродажи. Подписывайтесь на рассылки авиакомпаний и следите за сезонными скидками, например, на Чёрную пятницу или в честь праздников.
  • Летайте с пересадками. Прямые рейсы удобны, но часто дороже. Рассмотрите маршруты с одной или двумя пересадками — это может существенно снизить стоимость.
  • Покупайте билеты в оба конца. Билеты туда-обратно обычно дешевле, чем два отдельных. Даже если вы не уверены в дате возвращения, проверьте этот вариант.
  • Сравнивайте аэропорты. Иногда соседние города или аэропорты предлагают более дешёвые рейсы. Рассмотрите возможность начать путешествие оттуда.
  • Используйте мили и бонусы. Если вы часто летаете, заведите карту лояльности авиакомпании или банковскую карту с начислением миль. Накопленные мили можно использовать для покупки билетов.
  • Бронируйте без багажа. Если поездка короткая, берите только ручную кладь. Это сэкономит деньги на лоукостерах и не добавит лишних расходов.

Также используйте режим инкогнито или очищайте куки в браузере перед поиском билетов. Цены могут расти, если вы часто ищете рейсы на одном и том же маршруте. Проверяйте тарифы не только в рублях, но и в валюте страны авиакомпании. Иногда так дешевле.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюмени разрешили брать с туристов налог, но только вряд ли даже самые азартные путешественники поспешат сюда. Пока что наш город больше ассоциируется с деловыми поездками и местом для проезда, чем с туристическими достопримечательностями.

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