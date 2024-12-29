Из зимы в лето: куда тюменцам улететь на Новый год и сколько это стоит?

Posted 29 декабря, 01:00
Published 29 декабря, 01:00
Modified 29 декабря, 01:00
Updated 29 декабря, 01:00
О самых актуальных и доступных направлениях «Нашему городу рассказала сотрудница турфирмы Мария Толмачева. И первым делом она решила посоветовать тюменцам съездить в Тайланд.
«Таиланд — один из самых востребованных направлений среди тюменцев на Новый год. Солнечные пляжи, теплая вода и экзотическая кухня привлекают туристов из холодной Сибири», — говорит специалист.
Перелет из Тюмени: от 60 000 рублей в обе стороны на одного (прямой рейс с пересадками в Москве или Новосибирске). Проживание: от 2 500 рублей за ночь в отеле 3*.
Еще одно интересное направление — Вьетнам (Нячанг, Фантьет).
Пляжи Вьетнама идеально подходят для тех, кто хочет совместить спокойный отдых с экскурсиями. Перелет из Тюмени: от 65 000 рублей туда-обратно с пересадкой в Москве.
Проживание: от 2 200 рублей в сутки за отель среднего уровня. Там вас ждут прогулки по пляжу, дайвинг, морские экскурсии и свежие морепродукты.
Хорошим вариантом может стать ОАЭ (Дубай, Абу-Даби). Объединенные Арабские Эмираты — это сочетание роскоши и тепла зимой. Здесь можно отметить Новый год под фейерверки у Бурдж-Халифа и насладиться шопингом.
Перелет из Тюмени: от 55 000 рублей туда-обратно (рейсы с пересадкой в Екатеринбурге или Москве). Проживание: от 4 000 рублей за ночь в 3* отеле.
Разумеется спросом пользуется и Турция (Стамбул, Анталия). Стамбул зимой особенно очарователен — без толп туристов и с рождественскими ярмарками. В Анталии теплее, и даже зимой можно наслаждаться морем и природой.
Перелет из Тюмени: от 45 000 рублей туда-обратно. Проживание: от 2 800 рублей за ночь в отеле 3*.
Также можно поехать в Грузию (Тбилиси, Гудаури). Грузия зимой — это теплое гостеприимство, горнолыжные курорты и вкусная кухня.
Перелет из Тюмени: от 48 000 рублей туда-обратно через Москву. Проживание: от 2 500 рублей в сутки.
В почете у тюменцев Сочи и Красная Поляна. Сочи — круглогодичный курорт. На Красной Поляне можно покататься на лыжах и сноуборде, а на побережье — насладиться морским воздухом. Перелет из Тюмени: от 15 000 рублей в обе стороны. Проживание: от 2 000 рублей в сутки.
Интересным может оказаться путешествие в Санкт-Петербург. Этот город зимой особенно романтичен: праздничная иллюминация, катки и рождественские ярмарки. Перелет из Тюмени: от 8 000 рублей в обе стороны. Проживание: от 1 800 рублей за ночь.
Москва. Столица России — популярное направление для новогоднего отдыха благодаря праздничной атмосфере и обилию мероприятий. Перелет из Тюмени: от 6 500 рублей туда-обратно. Проживание: от 2 000 рублей за ночь.
Пляжные направления: от 100 000 рублей на двоих за тур (перелет и проживание на неделю). Россия: бюджетный вариант — от 30 000 рублей за поездку на пару дней с перелетом и проживанием.
Однако, например, на перелетах можно сэкономить. Толмачева поделилась с тюменками несколькими лайфхаками:
Также используйте режим инкогнито или очищайте куки в браузере перед поиском билетов. Цены могут расти, если вы часто ищете рейсы на одном и том же маршруте. Проверяйте тарифы не только в рублях, но и в валюте страны авиакомпании. Иногда так дешевле.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюмени разрешили брать с туристов налог, но только вряд ли даже самые азартные путешественники поспешат сюда. Пока что наш город больше ассоциируется с деловыми поездками и местом для проезда, чем с туристическими достопримечательностями.