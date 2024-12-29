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Posted 29 декабря, 06:56

Published 29 декабря, 06:56

Modified 29 декабря, 06:58

Updated 29 декабря, 06:58

В Тюмени выставили на торги имущество застройщика «Сибстройсервис»

Имущество скандального застройщика Тюмени выставили на торги

29 декабря 2024, 06:56
Фото: ГИС Торги.

В Тюмени выставили на торги имущество застройщика «Сибстройсервис»

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Сибстройсервис
В Тюмени выставили на торги имуществе скандально известного застройщика «Сибстройсервис». На продажу подготовлены пять арестованных помещений в здании по улице Полевой.

Площадь каждого из помещений составляет свыше 1,9 тысячи квадратных метров, стоимость 25,5 миллиона рублей. В документации, размещенной на портале ГИС Торги, указано, что сумма задатка для участие в аукционе 3,8 миллиона рублей, шаг аукциона — 255,3 тысячи рублей.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 27 января 2025 года.

Отметим, компания «Сибстройсервис» на протяжении последних лет испытывает проблемы. Компания известна в Тюменской области как проблемный застройщик — на ее счету долгострои в ЖК «Москва» и в ЖК «Олимпия». По данным СБИС, у компании имеется задолженность по налогам в размере 3,8 миллиона рублей, имеются пени и штрафы на 2,2 миллиона рублей, кроме того на имущество наложен арест.

На счету компании около 500 арбитражных разбирательств, практически во всех из них она выступает в роли ответчика. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств — самая частая причина миллионных исков в адрес застройщика.

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«Сибстройсервис» работает в регионе с 1992 года. Директором застройщика является Николай Часовской. По данным за 2023 год, выручка фирмы составила 1,1 миллиона рублей, убыток — 83,3 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради реновации изымают десятки гаражей по улице Дамбовской. На их месте планируют построить новые жилые комплексы.

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