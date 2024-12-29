Имущество скандального застройщика Тюмени выставили на торги

Отметим, компания «Сибстройсервис» на протяжении последних лет испытывает проблемы. Компания известна в Тюменской области как проблемный застройщик — на ее счету долгострои в ЖК «Москва» и в ЖК «Олимпия». По данным СБИС, у компании имеется задолженность по налогам в размере 3,8 миллиона рублей, имеются пени и штрафы на 2,2 миллиона рублей, кроме того на имущество наложен арест.