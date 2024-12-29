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Posted 29 декабря, 11:06

Published 29 декабря, 11:06

Modified 29 декабря, 11:08

Updated 29 декабря, 11:08

Ферма холдинга АРСИБ нарушила правила содержания свиней

Грязь, голуби и навоз: ферма холдинга АРСИБ нарушила правила содержания свиней

29 декабря 2024, 11:06
Фото: 72.fsvps.gov.ru.

Ферма холдинга АРСИБ нарушила правила содержания свиней

Свиноводческий комплекс «Олимп», входящий в состав холдинга АРСИБ, уличили в несоблюдении санитарных норм. Нарушения выявили сотрудники Россельхознадзора по Тюменской области в ходе профилактического визита.

В частности, специалисты обнаружили, что на свиноводческих площадках комплекса не работают дезинфекционные барьеры и ветеринарно-санитарные пропускники, на входах в свиноводческие помещения отсутствует дезинфекционное оборудование, а у персонала нет спецодежды. Кроме того, в загонах, где находятся животные летают голуби и воробьи, поголовье свиней не идентифицировано и не маркировано.

«Предприятием допускается загрязнение окружающей среды непереработанными побочными продуктами животноводства, свиной навоз вывозится в поле», — пояснили в Россельхознадзоре.

Свиноводческому комплексу «Олимп» по результатам проверки выдано предписание.

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СК «Олимп» работает в поселке Мичуринский (Заводоуковский район) с февраля 2017 года. Директором и учредителем компании является Мартин Степанян. По итогам 2023 года выручка СК составила 440,3 млн рублей, чистая прибыль — 5,8 млн.

Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» и «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» генеральной прокуратуры РФ, в отношении СК «Олимп» было инициировано 28 проверок и КНМ, по результатам 9 из них были выявлены нарушения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в убойном пункте ООО «Эверест» Россельхознадзор выявил в ходе проверки более трех десятков нарушений и изъяли около 4 тонн мясной продукции неизвестного происхождения.

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