Грязь, голуби и навоз: ферма холдинга АРСИБ нарушила правила содержания свиней

В частности, специалисты обнаружили, что на свиноводческих площадках комплекса не работают дезинфекционные барьеры и ветеринарно-санитарные пропускники, на входах в свиноводческие помещения отсутствует дезинфекционное оборудование, а у персонала нет спецодежды. Кроме того, в загонах, где находятся животные летают голуби и воробьи, поголовье свиней не идентифицировано и не маркировано.