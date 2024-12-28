В Тюмени 28 декабря потеплеет до 0…-1

Облачная с прояснениями погода, небольшой снег, ветер с порывами до 15 м/с ожидаются на юге Тюменской области в последнюю субботу 2024 года. Днем температура воздуха составит 0…-5, в ночные часы термометры покажут -4…-9, в отдельных районах температура воздуха опустится до -14.

В Тюмени 28 декабря метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Днем термометры покажут -3…-2, ночью ожидается до -5….-4. Ветер будет дуть со скоростью до 5,5 м/с. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:17, закат в 16:01, продолжительность дня 6 часов 44 минуты. Кто из известных тюменцев встретит Новый год за решеткой Узнать подробнее В Тобольске 28 декабря ожидается пасмурная погода, небольшой снег во второй половине дня. Утром и днем температура воздуха составит -2…-3, ночью термометры покажут -4…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 6 м/с. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:14, закат в 15:42, продолжительность дня 6 часов 28 минут. В Ишиме 28 декабря ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. В утренние и дневные часы температура воздуха сотсавит-2….-3, ночью ожидается до -5…-8. Ветер будет дуть со скоростью 6,2 м/с. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54 закат в 15:52, продолжительность дня 6 часов 58 минут. Читайте также: Тюменский частник выдавал фиктивные документы о прохождении обучения В зоне СВО героически погиб снайпер-разведчик из Тюменской области Бастрыкин потребовал разобраться в деле о сносе жилья тюменца без его ведома