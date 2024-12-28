В новогодние каникулы Тюмень занесет снегом

В ближайшие три дня в областной столице ожидается облачная с прояснениями погода, -4…-5 днем и до -8…-10 ночью. 31 декабря метеорологи прогнозируют в Тюмени переменную облачность, днем до -4 и до -8 в вечерние и ночные часы.