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Posted 28 декабря, 07:46

Published 28 декабря, 07:46

Modified 28 декабря, 07:48

Updated 28 декабря, 07:48

В новогодние каникулы Тюмень занесет снегом

В новогодние каникулы Тюмень занесет снегом

28 декабря 2024, 07:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
По прогнозам метеорологов, в период с 1 по 9 января в областной столице выпадет треть месячной нормы осадков, а высота снежного покрова превысит 22 сантиметра.

Самыми богатыми на осадки станут дни с 1 по 4 января, 6 и 7 января. При этом на протяжении всей новогодней недели в Тюмени ожидается теплая погода — среднесуточная температура воздуха составит -3…-7.

Фото: gismeteo.ru

В пятницу и субботу, 3 и 4 января, столбики термометров поднимутся до 0….+1.

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В ближайшие три дня в областной столице ожидается облачная с прояснениями погода, -4…-5 днем и до -8…-10 ночью. 31 декабря метеорологи прогнозируют в Тюмени переменную облачность, днем до -4 и до -8 в вечерние и ночные часы.

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