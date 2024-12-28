В новогодние каникулы Тюмень занесет снегом

Posted 28 декабря, 07:46
Published 28 декабря, 07:46
Modified 28 декабря, 07:48
Updated 28 декабря, 07:48
Самыми богатыми на осадки станут дни с 1 по 4 января, 6 и 7 января. При этом на протяжении всей новогодней недели в Тюмени ожидается теплая погода — среднесуточная температура воздуха составит -3…-7.
В пятницу и субботу, 3 и 4 января, столбики термометров поднимутся до 0….+1.
В ближайшие три дня в областной столице ожидается облачная с прояснениями погода, -4…-5 днем и до -8…-10 ночью. 31 декабря метеорологи прогнозируют в Тюмени переменную облачность, днем до -4 и до -8 в вечерние и ночные часы.