Ушли миллиарды рублей: кому раздали тюменский бюджет в этом году

Еще одна необычная история связана сразу с несколькими госконтрактами на общую сумму почти более шести миллиардов рублей. Их в течение года выигрывала «темная лошадка» из Москвы — подрядчик «Спецстрой» Гора Егояна, который ранее в Тюменской области на торги не заявлялся и тендеры не выигрывал.