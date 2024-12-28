Ушли миллиарды рублей: кому раздали тюменский бюджет в этом году

Posted 28 декабря, 06:48
Published 28 декабря, 06:48
Modified 28 декабря, 09:59
Updated 28 декабря, 09:59
Одной из самых странных закупок стали несколько попыток правительства региона взять кредит на покрытие дефицита бюджета. Тендеры объявлялись трижды и все три раза аукционы признавали несостоявшимися из-за отсутствия участников. Впрочем, экономистов данный факт не удивил, пишет Ура.Ру.
«Кредитование регионов — это механизм, который спасает регион, потому что деньги дают на выполнение социальных обязательств. С другой стороны, кредитование — это стимул зарабатывать. Но экономический потенциал у региона не сильно высокий. Если коротко, то у ЦБ есть риск быстрого невозврата этих денег», — поясняла Ура. Ру директор института экономики УрФО РАН Юлия Лаврикова.
В настоящее время в правительстве Тюменской области от идеи кредитования отказались. Актуальная позиция губернатора звучит так: кредитов не будет, а закрывать бюджетные прорехи будем из дополнительных поступлений.
Летом этого года в бизнес-сообществе начал ходить слух, что-то у мостостроительной империи олигарха и экс-депутата Тюменской областной Думы Николая Руссу имеются большие проблемы — компанию завалили судебными исками.
«Похоже, у Руссу просто не хватит сил на еще один госконтракт. У него много обязательств по всей России, несколько судебных исков в разных регионах. Какой бы крупной ни была империя, распыляться до бесконечности не выйдет», — рассуждали инсайдеры.
Правда, в сентябре Николай Руссу опроверг информацию о потере позиций «Мостострой-11» — компания выиграла крупный тендер на 5,7 миллиарда рублей по строительству новой транспортной развязки на Московском тракте.
Подрядчик обещает построить новую развязку в 2026 году. В настоящий момент уже начались работы по строительству опор, надземных переходов, ведется отсыпка съездов. В эксплуатацию развязку планируют сдать в 2026 году.
Еще одна необычная история связана сразу с несколькими госконтрактами на общую сумму почти более шести миллиардов рублей. Их в течение года выигрывала «темная лошадка» из Москвы — подрядчик «Спецстрой» Гора Егояна, который ранее в Тюменской области на торги не заявлялся и тендеры не выигрывал.
«Спецстрой» одержал победу в двух тендерах по строительству школ в Винзилях и Нижнетавдинском районе, а также получил контракт на капитальный ремонт зданий Областной клинической больницы.
Уже традиционно, часть госконтрактов ушла в этом году «карманному» подрядчику тюменских властей — «Тюменскому областному дорожно-эксплуатационному предприятию» (ТОДЭП). В конце года ТОДЭП «отхватил» несколько контрактов на общую сумму около 2 миллиардов рублей по содержанию дорог в Тюменской области в 2025 году.
Последней яркой «диковинкой» года по праву можно считать предпринимателя, который строит ровно там, где сам и живет. Речь идет о компании «Стройимпульс», которая получила контракт на 1,5 миллиарда рублей на строительство больницы в Ишиме.
ООО «Стройимпульс» в 2008 году основал на правах единственного учредителя бизнесмен Игорь Олейников. Он же является единоличным владельцем управляющей компании «Мечта» и совладельцем «Ишимской пивоваренной компании», дела у которых идут не очень хорошо. Пивоваренная компания терпит убытки, а управляющая приносит минимальную прибыль.
В послужном списке «Стройимпульс» — строящиеся в настоящий момент школы в Тюмени и капитальный ремонт корпуса реабилитационного центра в Большом Тараскуле. На данный момент общая стоимость исполненных и активных контрактов Олейникова превышает 10 миллиардов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени объявили о поиске подрядной организации, которая займется благоустройством сквера по улице Мельничной. На работы выделено более 84 миллионов рублей.