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Posted 28 декабря, 10:19

Published 28 декабря, 10:19

Modified 28 декабря, 10:29

Updated 28 декабря, 10:29

Тюменку не пустили в отдел полиции из-за слишком короткой юбки

Соблюдайте приличия! Тюменку не пустили в отдел полиции из-за слишком короткой юбки

28 декабря 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменку не пустили в отдел полиции из-за слишком короткой юбки

Сюжет
Полиция
За несоблюдением дресс-кода в отделе полиции осудили жительницу Тюменской области. Она пришла к правоохранителям за помощью, однако вместо этого была не пущена даже на порог.

Как сообщила женщина в социальных сетях, она приехала в полицию, чтобы помочь брату восстановить удостоверение ветерана боевых действий, однако дальше дежурного не прошла. Ее отказались пропускать из-за слишком короткой юбки.

По словам женщины, она надела обычное офисное платье и не могла подумать, что это вызовет какие-то проблемы со стороны полицейских. Однако они попросили ее соблюдать приличия и пойти переодеться.

Я взрослая женщина, мама 18-летней дочери. Нахожусь в браке 20 лет. Имею высшее образование, работаю в престижной компании. Считаю, что я не заслуживаю к себе такого отношения, — рассказала женщина.

Также потерпевшая записала ролик, где общается с дежурным и пытается добиться того, чтобы ее пустили. Однако, безрезультатно.

Видео: 72.ru.

На ситуацию уже обратили внимание в тюменском УМВД.

Информация, опубликованная в Сети, доведена до руководства УМВД по Тюменской области. Назначено проведение проверки, после проведения котрой будет принято соответствующее решение, — сообщили порталу 72.ru в пресс — службе ведомства.

Ранее сообщалось о том, что работу тюменских спасателей отметил президент Владимир Путин.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#Новости тюмени#Полиция
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