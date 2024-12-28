Соблюдайте приличия! Тюменку не пустили в отдел полиции из-за слишком короткой юбки

Тюменку не пустили в отдел полиции из-за слишком короткой юбки

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За несоблюдением дресс-кода в отделе полиции осудили жительницу Тюменской области. Она пришла к правоохранителям за помощью, однако вместо этого была не пущена даже на порог.

Как сообщила женщина в социальных сетях, она приехала в полицию, чтобы помочь брату восстановить удостоверение ветерана боевых действий, однако дальше дежурного не прошла. Ее отказались пропускать из-за слишком короткой юбки. По словам женщины, она надела обычное офисное платье и не могла подумать, что это вызовет какие-то проблемы со стороны полицейских. Однако они попросили ее соблюдать приличия и пойти переодеться. Я взрослая женщина, мама 18-летней дочери. Нахожусь в браке 20 лет. Имею высшее образование, работаю в престижной компании. Считаю, что я не заслуживаю к себе такого отношения, — рассказала женщина. Также потерпевшая записала ролик, где общается с дежурным и пытается добиться того, чтобы ее пустили. Однако, безрезультатно. Видео: 72.ru . На ситуацию уже обратили внимание в тюменском УМВД. Информация, опубликованная в Сети, доведена до руководства УМВД по Тюменской области. Назначено проведение проверки, после проведения котрой будет принято соответствующее решение, — сообщили порталу 72.ru в пресс — службе ведомства. Ранее сообщалось о том, что работу тюменских спасателей отметил президент Владимир Путин. Читайте также: В Тюмени снесли одно из старейших кафе в городе Мигрант, по вине которого погибла маленькая девочка, выслушал приговор в Тобольске Тюменца, потерявшего семью в пожаре, без оснований лишили единственного дома