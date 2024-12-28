Соблюдайте приличия! Тюменку не пустили в отдел полиции из-за слишком короткой юбки

Posted 28 декабря, 10:19
Published 28 декабря, 10:19
Modified 28 декабря, 10:29
Updated 28 декабря, 10:29
Как сообщила женщина в социальных сетях, она приехала в полицию, чтобы помочь брату восстановить удостоверение ветерана боевых действий, однако дальше дежурного не прошла. Ее отказались пропускать из-за слишком короткой юбки.
По словам женщины, она надела обычное офисное платье и не могла подумать, что это вызовет какие-то проблемы со стороны полицейских. Однако они попросили ее соблюдать приличия и пойти переодеться.
Я взрослая женщина, мама 18-летней дочери. Нахожусь в браке 20 лет. Имею высшее образование, работаю в престижной компании. Считаю, что я не заслуживаю к себе такого отношения, — рассказала женщина.
Также потерпевшая записала ролик, где общается с дежурным и пытается добиться того, чтобы ее пустили. Однако, безрезультатно.
На ситуацию уже обратили внимание в тюменском УМВД.
Информация, опубликованная в Сети, доведена до руководства УМВД по Тюменской области. Назначено проведение проверки, после проведения котрой будет принято соответствующее решение, — сообщили порталу 72.ru в пресс — службе ведомства.
Ранее сообщалось о том, что работу тюменских спасателей отметил президент Владимир Путин.