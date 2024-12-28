Пытались запустить самолет, погасла электрика: тюменцы почти на сутки застряли в Сочи

Posted 28 декабря, 07:25
Published 28 декабря, 07:25
Modified 28 декабря, 07:27
Updated 28 декабря, 07:27
Борт авиакомпании «Ямал» должен был прилететь в Тюмень ночью 26 декабря, но прибыл в Рощино самолет практически на сутки позже.
По словам Эльмиры, сначала вылет был задержан на 30 минут — всех пассажиров запустили в самолет, но продержал там более двух часов вернули в эаропорт.
«Самолет пытались запустить. Погасла электрика, потом что-то пытались делать. В итоге нас продержали в стоящем самолете больше двух часов. Вернули в аэропорт, через 4 часа после запланированного времени вылета накормили. Больше еду не давали», — рассказала 72.RU Эльмира.
По словам девушки, представители авиакомпании предложили ожидающим заселиться в гостиницу — по 3-4 человека в номер. Длилось заселение больше 4-х часов. В это время на табло информация была о том, что вылет через час, потом еще через час и так до самого вылета.
В результате борт вылетел в 18 часов 26 декабря. По словам женщины, до этого пассажирам вновь пришлось сидеть в самолете два часа.
«Эмоций много, такое отношение за свои деньги врагу не пожелаешь», — добавила тюменка.
Ранее «Наш Город» писал, что 14 декабря самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Игрима (Югра) в Тюмень, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности, а именно неубранного во время взлета шасси.