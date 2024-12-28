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Posted 28 декабря, 07:25

Published 28 декабря, 07:25

Modified 28 декабря, 07:27

Updated 28 декабря, 07:27

Тюменцы почти на сутки застряли в Сочи из-за сломавшегося самолета

Пытались запустить самолет, погасла электрика: тюменцы почти на сутки застряли в Сочи

28 декабря 2024, 07:25
Фото: 1MI.

Тюменцы почти на сутки застряли в Сочи из-за сломавшегося самолета

Жительница Тюмени Эльмира Власова и десятки других пассажиров практически сутки не не могли вылететь из Сочи в областную столицу. Из-за технической неисправности вылет рейса был задержан на 18 часов.

Борт авиакомпании «Ямал» должен был прилететь в Тюмень ночью 26 декабря, но прибыл в Рощино самолет практически на сутки позже.

По словам Эльмиры, сначала вылет был задержан на 30 минут — всех пассажиров запустили в самолет, но продержал там более двух часов вернули в эаропорт.

«Самолет пытались запустить. Погасла электрика, потом что-то пытались делать. В итоге нас продержали в стоящем самолете больше двух часов. Вернули в аэропорт, через 4 часа после запланированного времени вылета накормили. Больше еду не давали», — рассказала 72.RU Эльмира.

По словам девушки, представители авиакомпании предложили ожидающим заселиться в гостиницу — по 3-4 человека в номер. Длилось заселение больше 4-х часов. В это время на табло информация была о том, что вылет через час, потом еще через час и так до самого вылета.

В результате борт вылетел в 18 часов 26 декабря. По словам женщины, до этого пассажирам вновь пришлось сидеть в самолете два часа.

«Эмоций много, такое отношение за свои деньги врагу не пожелаешь», — добавила тюменка.
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Ранее «Наш Город» писал, что 14 декабря самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Игрима (Югра) в Тюмень, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности, а именно неубранного во время взлета шасси.

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