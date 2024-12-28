Почти вся стоит — в Тюмени пробки 6 баллов и выше

Самые большие заторы образовались на улице Холоодильной от улицы Республики до Механической, а также от улицы Котовского до улицы 50 лет Октября. Та же ситуация на Профсоюзной от Даудельной до пересечения с улицей 50 лет Октября в сторону моста и от Советской до улицы Республики в обратном направлении. Движение на улице Мельникайте практически стоит от улицы Валери Гнаровской до кардиоцентра.