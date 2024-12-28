Почти вся стоит — в Тюмени пробки 6 баллов и выше

Posted 28 декабря, 09:38
Published 28 декабря, 09:38
Modified 28 декабря, 09:40
Updated 28 декабря, 09:40
Самые большие заторы образовались на улице Холоодильной от улицы Республики до Механической, а также от улицы Котовского до улицы 50 лет Октября. Та же ситуация на Профсоюзной от Даудельной до пересечения с улицей 50 лет Октября в сторону моста и от Советской до улицы Республики в обратном направлении. Движение на улице Мельникайте практически стоит от улицы Валери Гнаровской до кардиоцентра.
Пробки на 7-8 баллов наблюдаются на улице 50 лет ВЛКСМ от Холодильной до Мелькайте в обе стороны, на Холодильной от улицы 50 лет ВЛКСМ до Малыгина в направлении центра и от улицы Республики до Малыгина в обратную сторону. На улице Малыгина темпы движения очень низкие по всей длине.
На улице Республики можно попасть в пробку на пути от Одесской до Мельникайте, а на улице Мельникайте — от Рижской до улицы Республики.