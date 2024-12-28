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Posted 28 декабря, 09:38

Published 28 декабря, 09:38

Modified 28 декабря, 09:40

Updated 28 декабря, 09:40

Почти вся стоит — в Тюмени пробки 6 баллов и выше

Почти вся стоит — в Тюмени пробки 6 баллов и выше

28 декабря 2024, 09:38
Фото: 1MI.
Улицы в Тюмени с каждым часов все больше заполняются транспортом. По средним оценкам, на дорогах образовались шестибалльные пробки. Но в самом центре ситуация намного хуже.

Самые большие заторы образовались на улице Холоодильной от улицы Республики до Механической, а также от улицы Котовского до улицы 50 лет Октября. Та же ситуация на Профсоюзной от Даудельной до пересечения с улицей 50 лет Октября в сторону моста и от Советской до улицы Республики в обратном направлении. Движение на улице Мельникайте практически стоит от улицы Валери Гнаровской до кардиоцентра.

Пробки на 7-8 баллов наблюдаются на улице 50 лет ВЛКСМ от Холодильной до Мелькайте в обе стороны, на Холодильной от улицы 50 лет ВЛКСМ до Малыгина в направлении центра и от улицы Республики до Малыгина в обратную сторону. На улице Малыгина темпы движения очень низкие по всей длине.

На улице Республики можно попасть в пробку на пути от Одесской до Мельникайте, а на улице Мельникайте — от Рижской до улицы Республики.

#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Дорожные пробки
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