Пенсии, МРОТ и запреты для мигрантов: что изменится для тюменцев с января 2025 года

Posted 28 декабря, 05:25
Published 28 декабря, 05:25
Modified 28 декабря, 05:27
Updated 28 декабря, 05:27
В январе 2025 состоится традиционная индексация страховых пенсий, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Их величина будет повышена на 7,3%.
Также в январе впервые СФР проиндексирует на 7,3% выплаты работающим пенсионерам. Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.
С 2025 года пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, и люди с инвалидностью I группы получат дополнительную выплату в размере 1,2 тысячи рублей. Эта компенсация станет автоматической — пенсионеру не нужно будет подавать заявление, так как Социальный фонд России самостоятельно обработает данные из федеральных баз.
Еще одно значимое новшество касается страховых пенсий по потере кормильца: право на эту пенсию получат вдовы и вдовцы военнослужащих, воспитывающие их детей. Такое расширение категорий получателей направлено на усиление социальной поддержки семей военнослужащих.
Кроме изменений в пенсионных выплатах в 2025 году будет упрощен процесс получения надбавок и перерасчетов пенсий. Пенсионеры больше не будут обязаны подавать заявления на перерасчет — все процедуры будут проводиться автоматически на основании данных, которые уже имеются у органов соцзащиты.
С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен с 19 242 до 22 440 рублей. Уровень индексации составит 16,6%. МРОТ влияет на размер больничных, декретных выплат, пособий по безработице, а также на отпускные и командировочные.
С 1 января 2025 будет проиндексирован на 7,3% материнский капитал.
Его размер составит:
С 1 января в России увеличатся штрафы за нарушение правил дорожного движения. В частности, будут увеличены размеры штрафов за непристегнутые ремни безопасности, разговоры по телефону за рулем, превышение скорости.
С 1 января 2025 года в России начнет действовать прогрессивная шкала налогообложения.
Те, кто получает в год меньше 2,4 миллиона рублей, по-прежнему будут платить НДФЛ 13%. Если доход от 2,4 до 5 миллионов, ставка составит 15%. При доходе от 5 до 20 миллионов НДФЛ увеличится до 18%. Специалисты, ежегодно получающие от 20 до 50 миллионов рублей, будут платить до 20% НДФЛ, а больше 50 миллионов — 22%.
Прежнюю ставку в 13% вне зависимости от суммы дохода сохранили для участников СВО, а также тех, кто работает на Крайнем Севере или в районах, приравненных к нему.
В два раза будут повышены налоговые вычеты для опекунов, попечителей и приемных родителей. Теперь 1 400 рублей вернется на первого ребенка; 2 800 рублей — на второго ребенка; 6 000 рублей — на третьего и следующих детей; 12 000 рублей — на ребенка-инвалида.
С 1 января 2025 года любой желающий сможет также получить налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей за сдачу норм ГТО и прохождение диспансеризации.
Чтобы оформить возврат, нужно в течение одного календарного года получить значок о прохождении нормативов любого уровня (золотой, серебряный или бронзовый) и пройти диспансеризацию по месту жительства. Льгота предоставляется только один раз в году и не переносится на следующий.
Кроме того, увеличится лимит дохода, при котором указанные вычеты применяются, — до 450 тысяч рублей.
С 1 января 2025 года будет увеличены с 650 рублей до 5 тысяч рублей госпошлина за госрегистрацию расторжения брака. За смену имени, фамилии или отчества вместо 1,6 тысячи рублей придется заплатить 5тысяч.
Размер госпошлины для физлиц за регистрацию сделок с недвижимостью будет зависеть от кадастровой стоимости объекта.
Кроме того, 1 января вступит в силу закон от 23 ноября 2024 года № 389-ФЗ, установивший одинаковые размеры госпошлин для физлиц и организаций при регистрации программы для ЭВМ. Стоимость рассмотрения заявки на госрегистрацию программы для ЭВМ и принятия решения составит 5 тысяч рублей. Заявление об изменении данных в реестре обойдется в три тысячи рублей на каждую программу для ЭВМ, базу данных или топологию интегральной микросхемы.
С января 2025 года все банки должны придерживаться единого ипотечного стандарта. В нем прописаны принципы и условия ипотечного договора с учетом интересов не только кредиторов, но и заемщиков:
С января 2025 года в Тюменской области вступят в силу ограничения на трудовую деятельность мигрантов в различных отраслях. В частности, начнет действовать запрет на работу иностранных граждан в таких сферах, как розничная торговля табачными изделиями, производство детского питания и диетических продуктов. Мигранты также не смогут заниматься пассажирскими перевозками в городском и пригородном транспорте, а также грузоперевозками.
Кроме того, для иностранных граждан станет теперь обязательным условием при получении патента указание профессии. В настоящее время в патентах, выдаваемых в Тюменской области, не требуется указание специальности, должности, вида трудовой деятельности иностранного гражданина.
С 1 января по 31 марта 2025 года в России будут отменены ограничения на полную стоимость потребительских кредитов
Полная стоимость кредита (ПСК) — это сумма расходов заемщика по кредиту (займу), которые он несет на протяжении всего срока действия кредитного договора или договора займа. ПСК учитывает не только проценты по кредиту, но и любые другие связанные с ним платежи заемщика. Например, страховку и дополнительные услуги.
При этом риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами.
Ограничение ПСК сохраняется для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых микрофинансовыми организациями.
С 1 января получить страховую выплату по ОСАГО станет проще. Любая страховая компания будет обязана принимать заявки на компенсацию после ДТП как офлайн (в офисах), так и онлайн — через их сайты и мобильные приложения. И это касается всех аварий, а не только тех, которые оформлены по европротоколу.
Застрахованному нужно будет загрузить необходимые документы, фото с места аварии, информацию о виновнике и прочее. Страховщик проверяет документы, отправляет машину на экспертизу и потом либо чинит ее, либо выплачивает деньги.
Если страховая откажется платить, то держатель полиса сможет отправить претензию. Если договориться не получится, всегда есть вариант обратиться к финансовому омбудсмену. Раньше такие онлайн-заявки принимались только через «Госуслуги» и только при оформлении европротокола, но теперь это касается всех случаев.
В январе 2025 года в России появится новый вид страхования — долевое страхование жизни. Новый страховой продукт будет также еще одним инструментом для долгосрочного инвестирования и накопления денег.
Часть средств, уплаченных за полис, будет направлена на страхование жизни от несчастных случаев, а другая часть — на инвестиции в паевые инвестиционные фонды (ПИФы).
Клиент будет самостоятельно выбирать, в какие паи инвестировать средства. Эти паи становятся его собственностью. Это означает, что клиент сохранит их либо получит компенсацию по текущей рыночной стоимости паев, даже если страховая компания столкнется с трудностями, например, утратой лицензии или банкротством.
Важно! Как и любой другой вид инвестиций, полис ДСЖ не гарантирует получение прибыли к окончанию срока действия договора. Если стоимость паев снизится, существует риск потери части вложений. Однако при благоприятном развитии событий на фондовом рынке держатель полиса может получить как страховую защиту, так и дополнительный доход от инвестиций.
С 1 января 2025 года в некоторых регионах появится новый налог — туристический. Его будут платить компании и физлица, которые сдают жилье, но по факту оплачивать его будут туристы, которые бронируют номера. Минимальный налог — 100 рублей в сутки. Взимать будут от 0,1% до 1%.
В Тюменской области в 2025 году туристический налог вводить не планируют.
С 2025 года сбор первичной статистики при федеральном наблюдении за малым бизнесом будут вести только на основании утвержденного правительством РФ перечня показателей.
Новые нормы позволят снизить административную нагрузку на бизнес, рассчитывают законодатели.
Сейчас только в рамках официальной статистической отчетности предприниматели сдают более 150 форм. Еще более тысячи форм запрашивают федеральные, региональные и муниципальные власти. На заполнение всех этих бланков люди тратят примерно один месяц в год.
С января 2025 года от НДС освободят ветеринарные услуги, оказываемые коммерческими клиниками. Это предполагают нормы закона от 29 ноября 2024 года № 416-ФЗ, вступающие в силу 1 января.
Этот же документ предусматривает, что в 2025–2030 годах будет действовать повышенная ставка по налогу на прибыль для организаций, транспортирующих нефть.
Пониженные тарифы страховых взносов предусмотрены для IТ-компаний и организаций радиоэлектронной промышленности.
С 1 января 2025 года патентную систему налогообложения разрешат использовать сельским торговым точкам, предоставляющим услуги снятия наличных или внесения их на банковский счет.
Сейчас предприниматели, работающие в сельской местности, отдаленных и малонаселенных территориях, часто используют патентную систему налогообложения. Но с ней нельзя оказывать кредитные и иные финансовые услуги. И это не позволяет торговым точкам помогать людям снимать наличные.
Новые нормы разрешат магазинам, использующим патентную систему, снимать наличные или вносить их на банковский счет. Но есть условие: торговая точка должна находиться в сельском населенном пункте.
С 1 января 2025 года в России будет действовать долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельхозтехники.
Утильсбор оплачивается как производителями, так и импортерами техники. При этом изменение коэффициентов коснется только тех видов техники, серийное производство которых налажено на территории России или Белоруссии, а также способно полностью обеспечить внутренний спрос. Речь идет о колесных, гусеничных сельскохозяйственных тракторах, зерноуборочных и силосоуборочных комбайнах, самоходных опрыскивателях и косилках. При этом индексация не затронет тракторы до 340 л. с.
Ежегодно Минпромторг и Минсельхоз будут точечно формировать квоты на ввоз зарубежной техники в случаях, когда отечественные и белорусские предприятия не смогут полностью покрыть потребности аграриев.
С 1 января 2025 года будут проиндексированы акцизные ставки на этиловый спирт, крепкий алкоголь, сидр, медовуху, пиво и сладкие напитки.
Так, с нового года Акциз на этиловый спирт в крепких алкогольных напитках вырастет на 15 процентов — с 643 до 740 рублей. Ставки акциза на сидр, пуаре и медовуху, а также пиво крепостью от 0,5 до 8,6 процента составят 30 рублей за 1 литр. Акцизы для пива с долей спирта свыше 8,6 процента в 2025 году составят 56 рублей.
Акциз на сладкие напитки поднимут с 7 до 10 рублей. При этом напиток сочтут подакцизным при наличии не пяти, как сейчас, а двух граммов сахара.
Кроме того, с января 2025 года подорожают сигареты и жидкости для вейпов. Цена на пачку сигарет теперь составит не менее 135 рублей, а на жидкость для вейпов — 63 рубля за 1 миллилитр или 80 рублей за картридж.
Причем продавец может не повышать тарифы до марта, если продукция произведена или ввезена в страну до конца 2024 года.
С 1 января 2025 года у жителей России начнутся новогодние каникулы. Они продлятся до 8 января включительно. Первым рабочим днем в 2025 года станет 9 января.