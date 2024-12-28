Пенсии, МРОТ и запреты для мигрантов: что изменится для тюменцев с января 2025 года

Так, с нового года Акциз на этиловый спирт в крепких алкогольных напитках вырастет на 15 процентов — с 643 до 740 рублей. Ставки акциза на сидр, пуаре и медовуху, а также пиво крепостью от 0,5 до 8,6 процента составят 30 рублей за 1 литр. Акцизы для пива с долей спирта свыше 8,6 процента в 2025 году составят 56 рублей.