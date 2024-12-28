Пассажир выпрыгнул на ходу. В жутком ДТП под Тюменью погиб мужчина

Posted 28 декабря, 10:04
Published 28 декабря, 10:04
Modified 28 декабря, 10:19
Updated 28 декабря, 10:19
Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло на трассе Тюмень — Нижняя Тавда. Мужчина с пассажиром ехали ночью, водитель был нетрезв. В какой-то момент он слишком сильно разогнался и не справился с управлением, улетев в кювет. На большой скорости машину перевернуло и она влетела в деревья неподалеку. Водитель погиб на месте.
В списке жертв мог бы оказаться и пассажир, снимавший все на видео. Однако он предпринял рисковую попытку спасти свою жизнь — выпрыгнул из машины на ходу, и отделался несерьезными травмами.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают всем водителям, что поездки в состоянии алкогольного опьянения, тем более в темное время суток, недопустимы. Это может привести к необратимым последствиям.
Ранее сообщалось о том, что мигрант, по вине которого погибла маленькая девочка, выслушал приговор в Тобольске.