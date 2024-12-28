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Posted 28 декабря, 10:04

Published 28 декабря, 10:04

Modified 28 декабря, 10:19

Updated 28 декабря, 10:19

В страшном ДТП под Тюменью погиб мужчина, пассажир чудом выжил

Пассажир выпрыгнул на ходу. В жутком ДТП под Тюменью погиб мужчина

28 декабря 2024, 10:04
Фото: 1MI.

В страшном ДТП под Тюменью погиб мужчина, пассажир чудом выжил

Сюжет
ДТП
В жутком ДТП под Тюменью разбился водитель отечественной легковушки. Мужчина просто не справился с управлением на дороги и улетел в кювет, погиб от полученных травм. Все случившееся заснял пассажир, он бы тоже не выжил, если бы не предпринял отчаянную попытку спастись.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло на трассе Тюмень — Нижняя Тавда. Мужчина с пассажиром ехали ночью, водитель был нетрезв. В какой-то момент он слишком сильно разогнался и не справился с управлением, улетев в кювет. На большой скорости машину перевернуло и она влетела в деревья неподалеку. Водитель погиб на месте.

Видео: Гибдд по Тюменской области.

В списке жертв мог бы оказаться и пассажир, снимавший все на видео. Однако он предпринял рисковую попытку спасти свою жизнь — выпрыгнул из машины на ходу, и отделался несерьезными травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают всем водителям, что поездки в состоянии алкогольного опьянения, тем более в темное время суток, недопустимы. Это может привести к необратимым последствиям.

Ранее сообщалось о том, что мигрант, по вине которого погибла маленькая девочка, выслушал приговор в Тобольске.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#ДТП#Новости тюмени
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