Пассажир выпрыгнул на ходу. В жутком ДТП под Тюменью погиб мужчина

В страшном ДТП под Тюменью погиб мужчина, пассажир чудом выжил

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В жутком ДТП под Тюменью разбился водитель отечественной легковушки. Мужчина просто не справился с управлением на дороги и улетел в кювет, погиб от полученных травм. Все случившееся заснял пассажир, он бы тоже не выжил, если бы не предпринял отчаянную попытку спастись.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло на трассе Тюмень — Нижняя Тавда. Мужчина с пассажиром ехали ночью, водитель был нетрезв. В какой-то момент он слишком сильно разогнался и не справился с управлением, улетев в кювет. На большой скорости машину перевернуло и она влетела в деревья неподалеку. Водитель погиб на месте. Видео: Гибдд по Тюменской области . В списке жертв мог бы оказаться и пассажир, снимавший все на видео. Однако он предпринял рисковую попытку спасти свою жизнь — выпрыгнул из машины на ходу, и отделался несерьезными травмами. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают всем водителям, что поездки в состоянии алкогольного опьянения, тем более в темное время суток, недопустимы. Это может привести к необратимым последствиям. Ранее сообщалось о том, что мигрант, по вине которого погибла маленькая девочка, выслушал приговор в Тобольске. Читайте также: На трассе под Тюменью водитель немного задел отбойник и погиб Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за ДТП В ДТП на тюменской трассе погибли два человека