НЕ как настоящая. В Тюмени начали продавать поддельную икру

Как сообщает портал URA.RU, на самом деле эта фейковая икра представляет из себя какое-то подобие желе — имитации икры. Есть при этом многие такое не рискнули, а вот заявить о том, что им подсунули, у тюменцев не появлялось возможности, торгуют таким сомнительным деликатесом на подозрительных ларьках.