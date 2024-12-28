НЕ как настоящая. В Тюмени начали продавать поддельную икру

Posted 28 декабря, 11:57
Published 28 декабря, 11:57
Modified 28 декабря, 12:04
Updated 28 декабря, 12:04
Как сообщает портал URA.RU, на самом деле эта фейковая икра представляет из себя какое-то подобие желе — имитации икры. Есть при этом многие такое не рискнули, а вот заявить о том, что им подсунули, у тюменцев не появлялось возможности, торгуют таким сомнительным деликатесом на подозрительных ларьках.
Хотели сдать обратно, но продавец буквально исчез вместе с лотком, больше мы его не видели».
«Недалеко от ДК „Строитель“ стоял парень и торговал красной икрой. Цена — 250 рублей за банку. Взял на пробу, открыл дома, а там — желе в какой-то непонятной жидкости. Выкинул, даже не пошел сдавать», — рассказывают жители города.
При этом специалисты Роспотребнадзора рекомендуют жителям города, желающим потратиться на деликатес все же не жалеть денег и не искать имитацию и рисковать с подделками. Это может быть опасно для здоровья, поскольку зачастую такая продукция не проходит должную сертификацию.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени начали продавать икру за 30 рублей. Но есть нюанс.