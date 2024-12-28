Машина вместо квартиры: тюменцы переключились на автокредиты

Posted 28 декабря, 08:58
Published 28 декабря, 08:58
Modified 28 декабря, 17:05
Updated 28 декабря, 17:05
Тюменская область вошла в топ-30 регионов по количеству выданных автокредитов, она оказалась на 25-м месте. За 11 месяцев текущего года тюменцы оформили 18,6 тыс. договоров с банками. Рост составил 55,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было оформлено 11 тыс. договоров, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Основной спрос на покупку машин в кредит пришелся на весну и лето.
Из тюменской матрешки в топ-30 также попал ХМАО, жители которого взяли 20,1 тыс. единиц автокредитов. За год показатель вырос на 55,4%. Лидерство сохраняет Москва — 87,5 тыс. кредитов, но самый большой рост показали Ростовская область (122,3% при общем числе в 64,8 тыс. штук) и Крым (121,5% при 16,3 тыс. штук).
В то же время объемы ипотечных кредитов в Тюменской области пошли вниз, особенно после отмены программы господдержки. По данным «Домклик» об ипотеке по линии Сбербанка, регион все равно оказался на пятом месте по объемам оформленных кредитов — 88,2 млрд рублей.