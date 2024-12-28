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Posted 28 декабря, 08:58

Published 28 декабря, 08:58

Modified 28 декабря, 17:05

Updated 28 декабря, 17:05

Машина вместо квартиры: тюменцы переключились на автокредиты

Машина вместо квартиры: тюменцы переключились на автокредиты

28 декабря 2024, 08:58
Фото: 1MI.
Жители Тюменской области за неполный год оформили почти вдвое больше автокредитов, чем в прошлом году.

Тюменская область вошла в топ-30 регионов по количеству выданных автокредитов, она оказалась на 25-м месте. За 11 месяцев текущего года тюменцы оформили 18,6 тыс. договоров с банками. Рост составил 55,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было оформлено 11 тыс. договоров, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Основной спрос на покупку машин в кредит пришелся на весну и лето.

Тюменская область заняла 16 место в рейтинге по доступности покупки автомобилей
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Из тюменской матрешки в топ-30 также попал ХМАО, жители которого взяли 20,1 тыс. единиц автокредитов. За год показатель вырос на 55,4%. Лидерство сохраняет Москва — 87,5 тыс. кредитов, но самый большой рост показали Ростовская область (122,3% при общем числе в 64,8 тыс. штук) и Крым (121,5% при 16,3 тыс. штук).

В то же время объемы ипотечных кредитов в Тюменской области пошли вниз, особенно после отмены программы господдержки. По данным «Домклик» об ипотеке по линии Сбербанка, регион все равно оказался на пятом месте по объемам оформленных кредитов — 88,2 млрд рублей.

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#Марина Коржина#Тюменская область#Рейтинги#Финансы#Ипотека#Автокредиты
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