Машина вместо квартиры: тюменцы переключились на автокредиты

Тюменская область вошла в топ-30 регионов по количеству выданных автокредитов, она оказалась на 25-м месте. За 11 месяцев текущего года тюменцы оформили 18,6 тыс. договоров с банками. Рост составил 55,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было оформлено 11 тыс. договоров, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Основной спрос на покупку машин в кредит пришелся на весну и лето.