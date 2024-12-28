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Posted 28 декабря, 11:18

Published 28 декабря, 11:18

Modified 28 декабря, 11:27

Updated 28 декабря, 11:27

Из-за коммунальной аварии часть центральных улиц Тюмени останется без отопления

Из-за коммунальной аварии часть центральных улиц Тюмени останется без отопления

28 декабря 2024, 11:18
Фото: 1MI.
Неподалеку от Цветного бульвара в Тюмени произошла крупная коммунальная авария, прорвало трубопровод. Пострадали департамент спорта, также затопило улицу Герцена.

Как рассказали коммунальные службы, порыв произошел на внутренней линии теплосетей, удар пришелся на центральную систему водоснабжения. Сейчас подтопленными остаются несколько центральных улиц, однако вода уже перекрыта.

Коммунальные службы также дали прогноз по ремонту. Он продлится примерно до 9 утра следующего дня, возможно, специалисты смогут решить проблему раньше.

Пока же центральные улицы Тюмени вынуждены будут обходиться без горячей воды и отопления. Также без тепла остались 2 детских сада.

ОБНОВЛЕНО: как рассказали представители УСТЭК, вода будет отключена до 19-00 сегодняшнего дня.

Видео: РБК Тюмень.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени снесли одно из старейших кафе в городе.

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