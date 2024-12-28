Из-за коммунальной аварии часть центральных улиц Тюмени останется без отопления

Posted 28 декабря, 11:18
Published 28 декабря, 11:18
Modified 28 декабря, 11:27
Updated 28 декабря, 11:27
Как рассказали коммунальные службы, порыв произошел на внутренней линии теплосетей, удар пришелся на центральную систему водоснабжения. Сейчас подтопленными остаются несколько центральных улиц, однако вода уже перекрыта.
Коммунальные службы также дали прогноз по ремонту. Он продлится примерно до 9 утра следующего дня, возможно, специалисты смогут решить проблему раньше.
Пока же центральные улицы Тюмени вынуждены будут обходиться без горячей воды и отопления. Также без тепла остались 2 детских сада.
ОБНОВЛЕНО: как рассказали представители УСТЭК, вода будет отключена до 19-00 сегодняшнего дня.