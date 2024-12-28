Из-за аварии центр Тюмени остался без тепла, а водители автобусов массово уволились

Posted 28 декабря, 13:05
Published 28 декабря, 13:05
Modified 28 декабря, 13:07
Updated 28 декабря, 13:07
В Тюмени неподалеку от Цветного бульвара произошла коммунальная авария. Затопило улицу Герцена и прилегающие к ней участке. Городские службы экстренно выехали на ремонт, а чтобы вода не продолжала топить улицы — перекрыли ее и выключили отопление.
Сколько займет ремонт — неизвестно, коммунальнищики делают ставку на следующий день. До тех пор жителям города придется жить без тепла. Хотя вероятность того, что поломку устранят к позднему вечеру — сохраняется.
В Тюмени на одном из транспортных предприятий ЧП, оттуда массово уволились водители автобусов. Причина ухода водителей — желание работать в более комфортных условиях и получать более высокую зарплату. Ушли с места работы 47 человек, нанято — 66.
В сентябре этого года в Тюмени водителям общественного транспорта повысили заработную плату до 85 тысяч рублей. Также появились у водителей и льготы на получение муниципального жилья, если у сотрудника нет собственного. Сейчас городу при этом не хватает около ста водителей.
В Тюмени произошел скандал в одном из отделов полиции. Местная жительница хотела обратиться за помощью, но ее даже не пустили на порог, развернул дежурный. Оказывается, женщина надела слишком короткую юбку, и пустить ее не захотели.
Женщина пыталась объяснить, что это обычное платье и в любом случае не имеет отношения к делу, но бесполезно. Из-за резонанса в СМИ на ситуацию обратили внимание в УМВД, начав проверку.
Под Тюменью решили продать майнинговую криптоферму за 10 миллионов рублей. Житель Заводоуковка опубликовал соответствующее объявление. Правда, земля имеет целевое назначение и выдана под индивидуальное жилищное строительство, как указал сам продавец. Причина продажи не сообщается.
Тюменцы предпочитают автокредиты ипотечным. Такой статистикой поделились в Национальном бюро кредитных историй. Спрос на кредиты на машину составил 18,6 тысяч, Тюмень вошла в топ 30 регионов по запросу на ссуды для покупки автомобиля. Рост составил 55,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было оформлено 11 тыс. договоров. Лидерство при этом за Москвой.