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Posted 28 декабря, 13:05

Published 28 декабря, 13:05

Modified 28 декабря, 13:07

Updated 28 декабря, 13:07

Из-за аварии центр Тюмени остался без тепла, а водители автобусов массово уволились

Из-за аварии центр Тюмени остался без тепла, а водители автобусов массово уволились

28 декабря 2024, 13:05
Фото: 1MI.
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Итоги
Сегодня неподалеку от центра Тюмени произошла крупная коммунальная авария. Часть центральных улиц рискует остаться без отопления как минимум до завтрашнего дня. Тем временем транспортное предприятие города тоже переживает не лучшие времена. Оттуда уволились почти 50 сотрудников.

Останутся в холоде

В Тюмени неподалеку от Цветного бульвара произошла коммунальная авария. Затопило улицу Герцена и прилегающие к ней участке. Городские службы экстренно выехали на ремонт, а чтобы вода не продолжала топить улицы — перекрыли ее и выключили отопление.

Сколько займет ремонт — неизвестно, коммунальнищики делают ставку на следующий день. До тех пор жителям города придется жить без тепла. Хотя вероятность того, что поломку устранят к позднему вечеру — сохраняется.

Из-за коммунальной аварии часть центральных улиц Тюмени останется без отопления
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Массовый исход

В Тюмени на одном из транспортных предприятий ЧП, оттуда массово уволились водители автобусов. Причина ухода водителей — желание работать в более комфортных условиях и получать более высокую зарплату. Ушли с места работы 47 человек, нанято — 66.

В сентябре этого года в Тюмени водителям общественного транспорта повысили заработную плату до 85 тысяч рублей. Также появились у водителей и льготы на получение муниципального жилья, если у сотрудника нет собственного. Сейчас городу при этом не хватает около ста водителей.

В Тюмени уволились несколько десятков водителей автобусов
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Не соблюдала дресс-код

В Тюмени произошел скандал в одном из отделов полиции. Местная жительница хотела обратиться за помощью, но ее даже не пустили на порог, развернул дежурный. Оказывается, женщина надела слишком короткую юбку, и пустить ее не захотели.

Женщина пыталась объяснить, что это обычное платье и в любом случае не имеет отношения к делу, но бесполезно. Из-за резонанса в СМИ на ситуацию обратили внимание в УМВД, начав проверку.

Соблюдайте приличия! Тюменку не пустили в отдел полиции из-за слишком короткой юбки
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Для будущего миллиардера

Под Тюменью решили продать майнинговую криптоферму за 10 миллионов рублей. Житель Заводоуковка опубликовал соответствующее объявление. Правда, земля имеет целевое назначение и выдана под индивидуальное жилищное строительство, как указал сам продавец. Причина продажи не сообщается.

Майнинговую ферму за 10 млн рублей выставили на продажу в Тюменской области
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Авто — все, квартира — ничего

Тюменцы предпочитают автокредиты ипотечным. Такой статистикой поделились в Национальном бюро кредитных историй. Спрос на кредиты на машину составил 18,6 тысяч, Тюмень вошла в топ 30 регионов по запросу на ссуды для покупки автомобиля. Рост составил 55,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было оформлено 11 тыс. договоров. Лидерство при этом за Москвой.

Машина вместо квартиры: тюменцы переключились на автокредиты
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