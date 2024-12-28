Из-за аварии центр Тюмени остался без тепла, а водители автобусов массово уволились

Тюменцы предпочитают автокредиты ипотечным. Такой статистикой поделились в Национальном бюро кредитных историй. Спрос на кредиты на машину составил 18,6 тысяч, Тюмень вошла в топ 30 регионов по запросу на ссуды для покупки автомобиля. Рост составил 55,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было оформлено 11 тыс. договоров. Лидерство при этом за Москвой.