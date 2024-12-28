До обморока: учительницу выживают из школы в тюменском селе

Posted 28 декабря, 05:03
Published 28 декабря, 05:03
Modified 28 декабря, 05:05
Updated 28 декабря, 05:05
Ирина Кудратова-Брумер из села Тюнево внезапно попала в фокус внимания директора школы. Ей приходится все чаще терпеть от начальства грубость и публичные оскорбления. А после несчастного случая с учеником ее класса на другом уроке Ирина буквально потеряла сознание от нервного перенапряжения.
«Я потеряла сознание на уроке. Когда скорая приехала, они зафиксировали у меня тахикардию и высокое давление. Директор устроила неприятный разговор, обвиняя меня в притворстве», — рассказала педагог URA.RU.
Ирина пожаловалась на поведение директора в департамент образования, но там не только не приняли никаких мер, ситуация даже усугубилась. Учительница отказалась от дополнительной нагрузки, и у нее почти отобрали классное руководство. Ученики из ее класса и их родители встали на защиту педагога.
Учительница призналась, что планирует увольняться. Она станет третьим педагогом, который ушел из школы после прихода туда нового руководства.
Эта история массового бегства персонала после прихода нового начальства не единственная. «Наш Город» писал о волне увольнений медперсонала из поликлиники в поселке Винзили. Местные жители и сотрудники жалуются на «нездоровую обстановку» в коллективе.