До обморока: учительницу выживают из школы в тюменском селе

Ирина пожаловалась на поведение директора в департамент образования, но там не только не приняли никаких мер, ситуация даже усугубилась. Учительница отказалась от дополнительной нагрузки, и у нее почти отобрали классное руководство. Ученики из ее класса и их родители встали на защиту педагога.