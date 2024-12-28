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Posted 28 декабря, 10:01

Published 28 декабря, 10:01

Modified 28 декабря, 10:03

Updated 28 декабря, 10:03

Департамент отрядил местных чиновников на проверку в школу Тюнево

Департамент отрядил местных чиновников на проверку в школу Тюнево

28 декабря 2024, 10:01
Фото: 1MI.
В школе села Тюнево все-таки проведут проверку по жалобе учительницы. Но Департамент образования Тюменской области решил не иметь дела со скандальными кадрами.

Областные чиновники подтвердили, что знают о ситуации в тюневской школе. Департамент получил от педагога жалобу на действия директора школы, но проверку поручил исполнителям на местах.

«Администрацией Нижнетавдинского района проводится служебная проверка, а также принимаются меры по урегулированию конфликтной ситуации в коллективе», — сообщили в департаменте URA.RU.
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Чиновники напомнили, что учительница может сама обратиться в Государственную инспекцию труда, если считает, что ее права нарушаются. Ведь проблемы касаются не образовательного процесса, а отношений в коллективе.

Напомним, учительница из села Тюнево внезапно оказалась мишенью для грубостей и оскорблений со стороны директора школы. В один из дней напряжение достигло такой точки, что педагог потеряла сознание прямо во время урока.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюменская область#Образование#Скандалы
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