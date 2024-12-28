Департамент отрядил местных чиновников на проверку в школу Тюнево

Posted 28 декабря, 10:01
Published 28 декабря, 10:01
Modified 28 декабря, 10:03
Updated 28 декабря, 10:03
Областные чиновники подтвердили, что знают о ситуации в тюневской школе. Департамент получил от педагога жалобу на действия директора школы, но проверку поручил исполнителям на местах.
«Администрацией Нижнетавдинского района проводится служебная проверка, а также принимаются меры по урегулированию конфликтной ситуации в коллективе», — сообщили в департаменте URA.RU.
Чиновники напомнили, что учительница может сама обратиться в Государственную инспекцию труда, если считает, что ее права нарушаются. Ведь проблемы касаются не образовательного процесса, а отношений в коллективе.
Напомним, учительница из села Тюнево внезапно оказалась мишенью для грубостей и оскорблений со стороны директора школы. В один из дней напряжение достигло такой точки, что педагог потеряла сознание прямо во время урока.