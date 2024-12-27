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Posted 27 декабря, 14:06

Published 27 декабря, 14:06

Modified 27 декабря, 14:50

Updated 27 декабря, 14:50

Время диктует моду. Тюменский дед Мороз приехал к детям на броневике. Фото

Время диктует моду. Тюменский дед Мороз приехал к детям на броневике. Фото

27 декабря 2024, 14:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Руководство Росгвардии приняло решение своеобразно подойти к празднику.

В Тюмени детей военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, посетили Дед Мороз и Снегурочка, приехавшие на бронированном автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. Им составил компанию служебный пес по имени Жуча.

«Мы решили оригинально подойти к празднованию Нового года и поздравлению детей. Чтобы их удивить и создать незабываемые эмоции, новогодних волшебников на праздник мы привезли на бронеавтомобиле. После получения подарков ребятишки смогли и сами покататься на нем», — приводит пресс-служба слова командира тюменского ОМОН.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

С детьми вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравила служебная овчарка по имени Жуча. Она показала свои дрессировочные навыки, а ребята имели возможность сделать с ней фотографии.

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Раннее сообщалось, что на центральной площади Тюмени открылись главная елка и ледовый городок.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Новый год#Дед Мороз
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