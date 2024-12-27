Время диктует моду. Тюменский дед Мороз приехал к детям на броневике. Фото

Posted 27 декабря, 14:06
Published 27 декабря, 14:06
Modified 27 декабря, 14:50
Updated 27 декабря, 14:50
В Тюмени детей военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, посетили Дед Мороз и Снегурочка, приехавшие на бронированном автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. Им составил компанию служебный пес по имени Жуча.
«Мы решили оригинально подойти к празднованию Нового года и поздравлению детей. Чтобы их удивить и создать незабываемые эмоции, новогодних волшебников на праздник мы привезли на бронеавтомобиле. После получения подарков ребятишки смогли и сами покататься на нем», — приводит пресс-служба слова командира тюменского ОМОН.
С детьми вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравила служебная овчарка по имени Жуча. Она показала свои дрессировочные навыки, а ребята имели возможность сделать с ней фотографии.