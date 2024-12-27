Время диктует моду. Тюменский дед Мороз приехал к детям на броневике. Фото

«Мы решили оригинально подойти к празднованию Нового года и поздравлению детей. Чтобы их удивить и создать незабываемые эмоции, новогодних волшебников на праздник мы привезли на бронеавтомобиле. После получения подарков ребятишки смогли и сами покататься на нем», — приводит пресс-служба слова командира тюменского ОМОН.