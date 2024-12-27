Тюменцев, планировавших лететь на Новый год в Астану, Qazaq Air заставил сдать билеты

Posted 27 декабря, 11:34
Published 27 декабря, 11:34
Modified 27 декабря, 11:36
Updated 27 декабря, 11:36
Qazaq Air с 28 декабря остановила выполнение рейсов Екатеринбург — Астана. Перевозчик объявил, что полеты приостановил до 27 января 2025 года. Пассажирам, которые заранее купили билеты с вылетом в этот период, вернут полную стоимость билетов. Таким образом авиакомпания отреагировала на недавнюю авиакатастрофу самолета, летевшего из Баку в Грозный.
Екатеринбург был самым удобным пересадочным маршрутом для пассажиров со всего Урала. Аэропорт Кольцово является самым коротким и комфортным стыковочным хабом, через который тюменцы могли вылететь в Казахстан.
Теперь единственный прямой рейс из центра Свердловской области выполняет компания «Ред Вингс», но спрос тут резко вырос после решения казахстанской авиакомпании. На рейсы с 29 декабря по 3 января осталось всего по 2-3 невыкупленных билета. Перелет в один конец обойдется в 18 000 — 26 700 рублей за человека в зависимости от даты.
Вариант с самым дешевым билетом предусматривает сразу две пересадки: в Москве и Казани. Полет в один конец займет один день и девять часов и будет стоить от 16 до 20 тыс. рублей.
Прямых рейсов из Тюмени в Астану нет, можно улететь только с пересадками в Новосибирске, Казани и Москве. Самый долгий перерыв в перелете предусмотрен в полете через Казань — 19 часов, а вся поездка займет сутки и 35 минут. Билет обойдется от 19 700 до 22 300 рублей. Билеты на вылеты из Тюмени с 29 декабря по 3 января почти раскуплены.
Самый быстрый перелет займет 6 часов 20 минут, но 29 декабря он обойдется в 49 900 без учета багажа. Пересаживаться придется в Новосибирске.
Qazaq Air — не единственная авиакомпания, заморозившая вылеты в Россию до конца разбирательств с упавшим самолетом. «Азербайджанские авиалинии» объявили о приостановке полетов в семь российских городов: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Все рейсы начиная с 28 декабря будут отменены.
Запланированные вылеты «Азербайджанских авиалиний» из Екатеринбурга в Баку все еще находятся в графике. Самолеты летают по понедельникам и средам. Однако, есть опасность, что и эти рейсы могут отменить. В списке городов, куда «Азербайджанские авиалинии» еще летают, также Москва, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Новосибирск.
Один из пилотов азербайджанской компании признался, что его коллеги попросту боятся летать в Россию после крушения их борта, выполнявшего перелет из Баку в Грозный. Он допустил, что воздушное сообщение может быть сокращено до минимума или вовсе прекращено.
Израильская авиакомпания El Al также отменила все свои рейсы в Россию на следующей неделе. Причиной указали «ситуацию в российском воздушном пространстве».
Напомним, трагедия с азербайджанским самолетом Embraer произошла 25 декабря. Борт «Азербайджанских авиалиний» перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. По официальной версии — из-за тумана в Грозном.
На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате крушения 38 человек погибли. Предварительно выдвигались версии технической неисправности и столкновения с птицами. Выжившие пассажиры рассказали, что слышали грохот. Одна женщина заявила о двух ударах в борт, другой пассажир сказал, что было два взрыва внутри самолета: осколком пробило его спасательный жилет.
По одной из версий самолет попал в зону работы российской ПВО и получил повреждения. Поэтому пошел на вынужденную посадку, но техника не выдержала, и самолет рухнул на землю недалеко от города Актау в Казахстане.
В декабре мы рассказывали, что самолет, летевший из Югры в Тюмень, подал сигнал тревоги. Виною тому была техническая неисправность. У самолета не убрались шасси.