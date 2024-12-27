Тюменцев, планировавших лететь на Новый год в Астану, Qazaq Air заставил сдать билеты

Прямых рейсов из Тюмени в Астану нет, можно улететь только с пересадками в Новосибирске, Казани и Москве. Самый долгий перерыв в перелете предусмотрен в полете через Казань — 19 часов, а вся поездка займет сутки и 35 минут. Билет обойдется от 19 700 до 22 300 рублей. Билеты на вылеты из Тюмени с 29 декабря по 3 января почти раскуплены.