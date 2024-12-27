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Posted 27 декабря, 02:51

Published 27 декабря, 02:51

Modified 27 декабря, 02:53

Updated 27 декабря, 02:53

Тюменский ковер попал в бизнес-скандал

Тюменский ковер попал в бизнес-скандал

27 декабря 2024, 02:51
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Тюменка Наталья Денисова и ООО «Сибирская ковровая фабрика» поспорили из-за товарного знака «Тюменский ковер».

Бизнесвумен пожаловалась, что занимается популяризацией промыслов, а ей вставляют палки в колеса. Денисова и ее ООО «Тюменский махровый ковер» получает основной доход от мастер-классов и экскурсий. Но работу пришлось почти остановить, потому что ковровая компания зарегистрировала на себя наименование места происхождения товара «Тюменский ковер» и стала исключительным правообладателем № 1.

Бизнесвумен пытается получить статус правообладателя № 2, но фабрика заранее обратилась в ФАС и суд с требованием защитить от Денисовой как арушительницы права на торговый знак.

Тюменка отметила, что чиновники встали на ее сторону: департамент культуры в ускоренном режиме готовит документы в защиту Денисовой для Министерства промышленности и торговли РФ для выдачи исключительного права № 2. Торгово-промышленная палата оказывает тюменке юридическую помощь, а замгубернатора Андрей Пантелеев взял этот вопрос на своей контроль.

«Фабрика на переговоры не идет. Была назначена встреча с ними в областной думе, но они не явились. Пытались уладить ситуацию путем мирных договоренностей — представители фабрики категорично отказываются», — рассказала Денисова порталу 72.ru.
#Марина Коржина#Общество#Бизнес#Тюменская область#Суд#Народные промыслы
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