Тюменский ковер попал в бизнес-скандал

Бизнесвумен пожаловалась, что занимается популяризацией промыслов, а ей вставляют палки в колеса. Денисова и ее ООО «Тюменский махровый ковер» получает основной доход от мастер-классов и экскурсий. Но работу пришлось почти остановить, потому что ковровая компания зарегистрировала на себя наименование места происхождения товара «Тюменский ковер» и стала исключительным правообладателем № 1.