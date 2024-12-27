Тюменский драмтеатр лишился 20 млн рублей из-за уголовного дела

Posted 27 декабря, 03:14
Published 27 декабря, 03:14
Modified 27 декабря, 03:16
Updated 27 декабря, 03:16
ТБДТ финансово пострадал из-за расследования в отношении режиссера и актера Сергея Осинцева. Уже полгода спектакли с участием Осинцева не играют, что уменьшило выручку на те самые 20 млн, подсчитали в театре.
«По аналогу прошлого года за полгода, пока не играются все эти спектакли, театр недополучил как минимум 20 млн рублей. Актёры, задействованные в этих постановках, также недополучают за свои роли, а это 66 ролей», — рассказали в ТБДТ.
Представитель театра подчеркнул, что более важен ущерб для зрителей и культуры области, поскольку все спектакли имеют свою культурную ценность.
Заядлые театралы в комментариях написали, что скучают по отмененным спектаклям, другие поклонники театра признались, что не успели посмотреть именно эти постановки, но очень хотели бы. В то же время некоторые пользователи напомнили, что актер не в отпуск уехал, а обвиняется в преступлении.
Директор театра и его заместитель стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, они более года занижали доход ТКТО от совместного проката спектаклей и украли 14 млн рублей.