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Posted 27 декабря, 03:14

Published 27 декабря, 03:14

Modified 27 декабря, 03:16

Updated 27 декабря, 03:16

Тюменский драмтеатр лишился 20 млн рублей из-за уголовного дела

Тюменский драмтеатр лишился 20 млн рублей из-за уголовного дела

27 декабря 2024, 03:14
Фото: 1MI.
Тюменский Большой Драматический Театр недополучил порядка 20 млн рублей из-за уголовного дела против директора и его заместителя.

ТБДТ финансово пострадал из-за расследования в отношении режиссера и актера Сергея Осинцева. Уже полгода спектакли с участием Осинцева не играют, что уменьшило выручку на те самые 20 млн, подсчитали в театре.

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«По аналогу прошлого года за полгода, пока не играются все эти спектакли, театр недополучил как минимум 20 млн рублей. Актёры, задействованные в этих постановках, также недополучают за свои роли, а это 66 ролей», — рассказали в ТБДТ.

Представитель театра подчеркнул, что более важен ущерб для зрителей и культуры области, поскольку все спектакли имеют свою культурную ценность.

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Заядлые театралы в комментариях написали, что скучают по отмененным спектаклям, другие поклонники театра признались, что не успели посмотреть именно эти постановки, но очень хотели бы. В то же время некоторые пользователи напомнили, что актер не в отпуск уехал, а обвиняется в преступлении.

Директор театра и его заместитель стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, они более года занижали доход ТКТО от совместного проката спектаклей и украли 14 млн рублей.

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#Марина Коржина#Общество#Культура#Тюмень#Скандалы#Театр
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