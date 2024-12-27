Тюменский драмтеатр лишился 20 млн рублей из-за уголовного дела

Заядлые театралы в комментариях написали, что скучают по отмененным спектаклям, другие поклонники театра признались, что не успели посмотреть именно эти постановки, но очень хотели бы. В то же время некоторые пользователи напомнили, что актер не в отпуск уехал, а обвиняется в преступлении.