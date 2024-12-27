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Posted 27 декабря, 16:22

Published 27 декабря, 16:22

Modified 27 декабря, 16:24

Updated 27 декабря, 16:24

Тюменский частник выдавал фиктивные документы о прохождении обучения

Тюменский частник выдавал фиктивные документы о прохождении обучения

27 декабря 2024, 16:22
Фото: 1MI.
Компания направляла сотрудников для получения свидетельств, необходимых при работе с продажей топлива.

В Тюмени торгово-производственная компания была оштрафована за коррупционное правонарушение, связанное с подделкой документов о получении профессионального образования. Об этом сообщает областная прокуратура.

С декабря 2022 года по апрель 2023 года начальник отдела компании, занимающейся торговлей топливом, передал директору частной образовательной организации взятку в размере 114 тысяч рублей.

Эта сумма была выплачена за получение свидетельств о профессии рабочего, таких как «Оператор заправочной станции 3 разряда» и «Наполнитель баллонов 4 разряда», а также других образовательных документов. При этом работники автозаправок на самом деле не проходили обучение, аттестацию и проверку знаний.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Ведомство также сообщило, что по искам прокуратуры округа 14 незаконно выданных документов об образовании были признаны недействительными судом.

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Ранее мы писали, что тюменец собрал 100 штрафов по всей России и лишился машины.

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