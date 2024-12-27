Тюменский частник выдавал фиктивные документы о прохождении обучения

Эта сумма была выплачена за получение свидетельств о профессии рабочего, таких как «Оператор заправочной станции 3 разряда» и «Наполнитель баллонов 4 разряда», а также других образовательных документов. При этом работники автозаправок на самом деле не проходили обучение, аттестацию и проверку знаний.