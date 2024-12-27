Тюменские автобусы стали чаще попадать в ДТП

Posted 27 декабря, 09:26
Published 27 декабря, 09:26
Modified 27 декабря, 09:28
Updated 27 декабря, 09:28
Рейсовые автобусы с начала года попали в 76 ДТП с пострадавшими. Это на пять случаев больше, чем в прошлом году. В ПАТП №1 Тюмени заявили, что в большинстве случаев их работники не были виноваты и аварийную ситуацию создавали другие участники движения.
«По вине водителей предприятия совершено 30 происшествий, в прошлом году их было 32. Наиболее распространенным видом происшествия, при котором люди получают травмы, остается падение», — рассказал представитель предприятия.
По его словам, руководство принимает меры, чтобы число аварий сокращалось. С водителями проводят инструктажи и проверку знаний ПДД, а на работу принимают только после теста на профессионально значимые для водителя качества.
Только в декабре зафиксировали пять аварий с участием автобусов и маршруток. Тюменцы в соцсетях признались, что временами предпочитают пройтись пешком из-за страха перед поездкой в общественном транспорте. Некоторые считают, что все беды на дорогах из-за дефицита квалифицированных водителей.
УМВД России по Тюменской области зарегистрировало более 100 ДТП с участием автобусов в областной столице. Более 50% аварий произошли по вине водителей общественного транспорта.