Тюменские автобусы стали чаще попадать в ДТП

Рейсовые автобусы с начала года попали в 76 ДТП с пострадавшими. Это на пять случаев больше, чем в прошлом году. В ПАТП №1 Тюмени заявили, что в большинстве случаев их работники не были виноваты и аварийную ситуацию создавали другие участники движения.