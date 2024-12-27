Тюменская депутат вводит ежегодную антипремию, а в городе снесли старейшее кафе

Еще два заведения в Тюмени прекращают свое существование. Речь идет о двадцатилетнем кафе «Кебаб Хауз», которое существовало в городе еще с нулевых, но сгорело в 2022 году, восстанавливать его не стали. Оно так и стояло бесхозным, пока не было принято решение снести здание. Это было сделано по инициативе прокуратуры.