Тюменская депутат вводит ежегодную антипремию, а в городе снесли старейшее кафе

Posted 27 декабря, 12:36
Published 27 декабря, 12:36
Modified 27 декабря, 12:53
Updated 27 декабря, 12:53
Тюменская депутат Госдумы Ксения Горячева решила привлечь внимание к крайне неэтичным, грубым и просто глупым инициативам для повышения демографии страны. В своем телеграме госслужащая окрестила премию «Залет Года», для тех, кто решил предложить свою идею, «зайдя не в ту дверь.»
Рожать, пока работает «рожалка», «перестать плодить женщин с высшим образованием» и ввести налог на бездетность — только часть демографического креатива этого года, — написала парламентарий.
Еще два заведения в Тюмени прекращают свое существование. Речь идет о двадцатилетнем кафе «Кебаб Хауз», которое существовало в городе еще с нулевых, но сгорело в 2022 году, восстанавливать его не стали. Оно так и стояло бесхозным, пока не было принято решение снести здание. Это было сделано по инициативе прокуратуры.
Еще один ресторан, а вернее заведении два в одном, выставили на продажу. Речь идет о скандальном караоке-ресторане «Семь пятниц» и клубном ресторане Duplex.В опубликованном объявлении указано, что площадь здания составляет 700 квадратных метров, стоимость — 175 миллионов рублей. В 2016 году сюда не пустили начальника одного из отделов полиции города.
В Тюмени открыли главную городскую елку. Мероприятие прошло в 16-00. Горожан поздравили Дед Мороз, Снегурочка и творческие коллективы. На мероприятии также присутствовал мэр Максим Афанасьев, поздравив жителей города. 27-метровую уральскую ель украшают огромные снежинки, шишки, колокольчики, фигуры лис и бобров, 300 красных и серебристых шаров. Здесь же был открыт крупный ледовый городок,
Аналитики рассказали, какие специалисты зарабатывают больше всего в Тюмени. По сообщениям специалистов, Самый большой заработок, более 321 тысячи рублей, предлагали в этом году инженеру-проектировщику. На втором месте расположилась вакансия директора филиала, на третьем — инженер по ремонту.
Начальнику участка и программисту были готовы платить 255 и 233 тысячи рублей соответственно.
Короткометражный фильм тюменского режиссера Никиты Тихого покажут на крупном кинофестивале в Тюмени. Работа переведена на иностранный язык и будет представлена в конкурсной программе. Лента называется «Молодой человек», фильм был снят за одну ночь, сюжет представляет из себя рассуждения о роли человека в мире, в кадре при этом присутствует один молодой человек.