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Posted 27 декабря, 12:36

Published 27 декабря, 12:36

Modified 27 декабря, 12:53

Updated 27 декабря, 12:53

Тюменская депутат вводит ежегодную антипремию, а в городе снесли старейшее кафе

Тюменская депутат вводит ежегодную антипремию, а в городе снесли старейшее кафе

27 декабря 2024, 12:36
Фото: 1MI.
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Тюменская депутат Госдумы от Тюменской области предложила привлечь внимание к откровенно бездарным демографическим инициативам, а в Тюмени продолжается истребление заведений, один ресторан хотят продать, а старейшее кафе города и вовсе снесли.

Залет года!

Тюменская депутат Госдумы Ксения Горячева решила привлечь внимание к крайне неэтичным, грубым и просто глупым инициативам для повышения демографии страны. В своем телеграме госслужащая окрестила премию «Залет Года», для тех, кто решил предложить свою идею, «зайдя не в ту дверь.»

Рожать, пока работает «рожалка», «перестать плодить женщин с высшим образованием» и ввести налог на бездетность — только часть демографического креатива этого года, — написала парламентарий.
Для тех, кто зашел не в ту дверь: тюменский политик анонсировала премию «Залет года»
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Эпоха истребления ресторанов

Еще два заведения в Тюмени прекращают свое существование. Речь идет о двадцатилетнем кафе «Кебаб Хауз», которое существовало в городе еще с нулевых, но сгорело в 2022 году, восстанавливать его не стали. Оно так и стояло бесхозным, пока не было принято решение снести здание. Это было сделано по инициативе прокуратуры.

Еще один ресторан, а вернее заведении два в одном, выставили на продажу. Речь идет о скандальном караоке-ресторане «Семь пятниц» и клубном ресторане Duplex.В опубликованном объявлении указано, что площадь здания составляет 700 квадратных метров, стоимость — 175 миллионов рублей. В 2016 году сюда не пустили начальника одного из отделов полиции города.

В Тюмени снесли одно из старейших кафе в городе
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Главное предновогоднее

В Тюмени открыли главную городскую елку. Мероприятие прошло в 16-00. Горожан поздравили Дед Мороз, Снегурочка и творческие коллективы. На мероприятии также присутствовал мэр Максим Афанасьев, поздравив жителей города. 27-метровую уральскую ель украшают огромные снежинки, шишки, колокольчики, фигуры лис и бобров, 300 красных и серебристых шаров. Здесь же был открыт крупный ледовый городок,

Главная елка и ледовый городок открылись на центральной площади Тюмени
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Денег больше, профессии те же

Аналитики рассказали, какие специалисты зарабатывают больше всего в Тюмени. По сообщениям специалистов, Самый большой заработок, более 321 тысячи рублей, предлагали в этом году инженеру-проектировщику. На втором месте расположилась вакансия директора филиала, на третьем — инженер по ремонту.

Начальнику участка и программисту были готовы платить 255 и 233 тысячи рублей соответственно.

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Хороший старт карьеры

Короткометражный фильм тюменского режиссера Никиты Тихого покажут на крупном кинофестивале в Тюмени. Работа переведена на иностранный язык и будет представлена в конкурсной программе. Лента называется «Молодой человек», фильм был снят за одну ночь, сюжет представляет из себя рассуждения о роли человека в мире, в кадре при этом присутствует один молодой человек.

Фильм молодого тюменского режиссера покажут на кинофестивале в Лондоне
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