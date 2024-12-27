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Posted 27 декабря, 07:45

Published 27 декабря, 07:45

Modified 27 декабря, 07:47

Updated 27 декабря, 07:47

Тюмень и еще три города попали в рейтинг городов с благоприятной средой

Тюмень и еще три города попали в рейтинг городов с благоприятной средой

27 декабря 2024, 07:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Благоустройство
Минстрой РФ включил четыре города в Тюменской области в список городов с благоприятной средой. Тюмень заняла в рейтинге второе место.

Федеральное министерство подсчитало индекс качества городской среды в регионах РФ. В список лучших городов включены Тобольск, Ишим и Заводоуковск, а Тюмень заняла второе место среди крупных городов России.

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По данным Департамента ЖКХ Тюменской области, в регионе с начала года благоустроены 12 объектов по программе «Формирование комфортной городской среды». В это число вошли дворовые территории общественные пространства в Ишиме, Тюмени и Тобольске. А проект благоустройства Центральной площади Заводоуковска стал победителем в категории «Малые города» Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды.

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Сумма поддержки для тюменцев на газификацию увеличили со 130 до 156 тыс. рублей. В рамках федерального проекта «Чистая вода» в этом году заработала станция водоподготовки в Упорово, достроены водопроводы поселке Плодопитомник Ишимского района и селе Новая Заимка Заводоуковского округа.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тобольск#Благоустройство#Городская среда#Рейтинг
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