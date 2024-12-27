Тюмень и еще три города попали в рейтинг городов с благоприятной средой

По данным Департамента ЖКХ Тюменской области, в регионе с начала года благоустроены 12 объектов по программе «Формирование комфортной городской среды». В это число вошли дворовые территории общественные пространства в Ишиме, Тюмени и Тобольске. А проект благоустройства Центральной площади Заводоуковска стал победителем в категории «Малые города» Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды.