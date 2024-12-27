Тюмень и еще три города попали в рейтинг городов с благоприятной средой

Posted 27 декабря, 07:45
Published 27 декабря, 07:45
Modified 27 декабря, 07:47
Updated 27 декабря, 07:47
Федеральное министерство подсчитало индекс качества городской среды в регионах РФ. В список лучших городов включены Тобольск, Ишим и Заводоуковск, а Тюмень заняла второе место среди крупных городов России.
По данным Департамента ЖКХ Тюменской области, в регионе с начала года благоустроены 12 объектов по программе «Формирование комфортной городской среды». В это число вошли дворовые территории общественные пространства в Ишиме, Тюмени и Тобольске. А проект благоустройства Центральной площади Заводоуковска стал победителем в категории «Малые города» Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды.
Сумма поддержки для тюменцев на газификацию увеличили со 130 до 156 тыс. рублей. В рамках федерального проекта «Чистая вода» в этом году заработала станция водоподготовки в Упорово, достроены водопроводы поселке Плодопитомник Ишимского района и селе Новая Заимка Заводоуковского округа.