Стало известно о порядке начисления первой зарплаты тюменцам в 2025 году

Posted 27 декабря, 14:19
Published 27 декабря, 14:19
Modified 27 декабря, 14:21
Updated 27 декабря, 14:21
Тюменцы, получающие зарплату с 1 по 8 число месяца, получат свои выплаты до новогодних праздников. Об этом информируют специалисты сервиса Объясняем.рф.
Это связано с действующими нормами Трудового кодекса РФ, согласно которым работодатель обязан выплачивать зарплату не реже одного раза в полмесяца — каждые 15 календарных дней. Если день выплаты совпадает с праздничными или выходными днями, то средства начисляются заранее.
В этом году новогодние каникулы продлятся 11 дней, начиная с 29 декабря. Работники вернутся на свои места в четверг, 9 января 2025 года. Если дата выплаты зарплаты попадает на праздничные дни, то ее перенесут на 28 декабря включительно.
«При этом между декабрьской зарплатой и январским авансом пройдет больше 15 дней, но из-за переноса выплат это не будет нарушением», — отметили эксперты.
Сотрудники, получающие зарплату после 9 числа, будут получать свои выплаты в обычном режиме.