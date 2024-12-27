Стало известно о порядке начисления первой зарплаты тюменцам в 2025 году

В этом году новогодние каникулы продлятся 11 дней, начиная с 29 декабря. Работники вернутся на свои места в четверг, 9 января 2025 года. Если дата выплаты зарплаты попадает на праздничные дни, то ее перенесут на 28 декабря включительно.