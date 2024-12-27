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Posted 27 декабря, 14:19

Published 27 декабря, 14:19

Modified 27 декабря, 14:21

Updated 27 декабря, 14:21

Стало известно о порядке начисления первой зарплаты тюменцам в 2025 году

Стало известно о порядке начисления первой зарплаты тюменцам в 2025 году

27 декабря 2024, 14:19
Фото: 1MI.
С учетом особенностей Трудового кодекса, работодатель обязан начислить заработную плату до начала праздников.

Тюменцы, получающие зарплату с 1 по 8 число месяца, получат свои выплаты до новогодних праздников. Об этом информируют специалисты сервиса Объясняем.рф.

Это связано с действующими нормами Трудового кодекса РФ, согласно которым работодатель обязан выплачивать зарплату не реже одного раза в полмесяца — каждые 15 календарных дней. Если день выплаты совпадает с праздничными или выходными днями, то средства начисляются заранее.

В этом году новогодние каникулы продлятся 11 дней, начиная с 29 декабря. Работники вернутся на свои места в четверг, 9 января 2025 года. Если дата выплаты зарплаты попадает на праздничные дни, то ее перенесут на 28 декабря включительно.

«При этом между декабрьской зарплатой и январским авансом пройдет больше 15 дней, но из-за переноса выплат это не будет нарушением», — отметили эксперты.

Сотрудники, получающие зарплату после 9 числа, будут получать свои выплаты в обычном режиме.

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#Иван Солдатов
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