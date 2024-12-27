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Posted 27 декабря, 12:10

Published 27 декабря, 12:10

Modified 27 декабря, 12:27

Updated 27 декабря, 12:27

Работу тюменских спасателей отметил президент Владимир Путин

Работу тюменских спасателей отметил президент Владимир Путин

27 декабря 2024, 12:10
Фото: 1MI.
За отважную и кропотливую работу в период паводков в Тюмени президент Владимир Путин поблагодарил и похвалил тюменских спасателей. Президент отметил отвагу и веру в свое дело каждого сотрудника МЧС.

Свое обращение к спасателям Владимир Путин записал в День работника МЧС, отметив всех спасателей страны, также сделав акцент на работу тюменских сотрудников в период паводков.

По первому сигналу вы спешите на помощь людям, оказавшимся в беде, оперативно ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. В самых нестандартных обстоятельствах действуете грамотно, как единая, слаженная команда, — сказал глава государства.

К поздравлениям спасателей присоединился глава региона Александр Моор, сообщив, что спасатели Тюмени — это отважные люди без случайных людей. Все они каждый день рискуют жизнью, помогая другим людям в критических ситуациях, губернатор поблагодарил каждого сотрудника за самоотверженность и верную службу людям и Отечеству.

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Также правительство Тюменской области поделилось статистикой работы МЧС за этот год.

За 2024 год областными спасателями было спасено 684 человека, оказана помощь более 2 000 жителям Тюменской области, проведено 40 водолазных работ, — сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

Ранее сообщалось о том, что тюменец прикинулся сотрудником и украл у пенсионерки деньги.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#МЧС#Праздник#Паводок
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