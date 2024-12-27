Работу тюменских спасателей отметил президент Владимир Путин

Posted 27 декабря, 12:10
Published 27 декабря, 12:10
Modified 27 декабря, 12:27
Updated 27 декабря, 12:27
Свое обращение к спасателям Владимир Путин записал в День работника МЧС, отметив всех спасателей страны, также сделав акцент на работу тюменских сотрудников в период паводков.
По первому сигналу вы спешите на помощь людям, оказавшимся в беде, оперативно ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. В самых нестандартных обстоятельствах действуете грамотно, как единая, слаженная команда, — сказал глава государства.
К поздравлениям спасателей присоединился глава региона Александр Моор, сообщив, что спасатели Тюмени — это отважные люди без случайных людей. Все они каждый день рискуют жизнью, помогая другим людям в критических ситуациях, губернатор поблагодарил каждого сотрудника за самоотверженность и верную службу людям и Отечеству.
Также правительство Тюменской области поделилось статистикой работы МЧС за этот год.
За 2024 год областными спасателями было спасено 684 человека, оказана помощь более 2 000 жителям Тюменской области, проведено 40 водолазных работ, — сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.
Ранее сообщалось о том, что тюменец прикинулся сотрудником и украл у пенсионерки деньги.