Работу тюменских спасателей отметил президент Владимир Путин

К поздравлениям спасателей присоединился глава региона Александр Моор, сообщив, что спасатели Тюмени — это отважные люди без случайных людей. Все они каждый день рискуют жизнью, помогая другим людям в критических ситуациях, губернатор поблагодарил каждого сотрудника за самоотверженность и верную службу людям и Отечеству.