Паводок-2024 повторится? Глава МЧС России дал прогноз для Тюменской области

Posted 27 декабря, 07:22
Published 27 декабря, 07:22
Modified 27 декабря, 07:24
Updated 27 декабря, 07:24
«В 2025 году высокие уровни воды прогнозируются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. В Курганской и Тюменской областях есть риск подтоплений из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС», — пояснил Куренков РБК.
И добавил, что это предварительный прогноз по паводку-2025. Более точный появится в феврале, после того как прогноз по половодью опубликует Росгидромет.
Кроме того, добавил он, в марте прогнозируется вероятность природных пожаров в южных районах Забайкалья, Тувы, Хабаровского и Приморского краев. По словам Куренкова, число опасных природных явлений будет увеличиваться с каждым годом вследствие изменений климата, пишет ТАСС.
«Аномально высокие или низкие температуры, сильные ливни, ветры, град, наводнения, засухи наблюдаются все чаще. Специалисты ежегодно констатируют увеличение количества опасных погодных явлений и связывают это с изменением климата», — сообщил глава МЧС.
Отметим, паводок, случившийся в Тюменской области этой весной, вошел в историю как один из самых масштабных и продолжительных. Он начался в апреле и продолжатся практически до конца июня, что принесло огромные имущественные потери местным жителям.
В регионе под воду ушли 500 домов и примерно 600 дачных участков, 79 домов были признаны непригодными для проживания. До середины июня оставалось затоплено примерно 400 домов. Только в июле вода отступила полностью, и в пострадавших постройках начали проводить дезинфекцию, работы по восстановлению. В общей сложности жителям домов, пострадавших от большой воды было выплачено свыше 100 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам экспертов, в ближайшие 30 лет в мире произойдут существенные изменения климата. В частности, существенно сократится продолжительность зимнего периода, произойдет повышение температуры воздуха на 2-3 градуса, также возрастет число осадков.