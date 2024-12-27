Паводок-2024 повторится? Глава МЧС России дал прогноз для Тюменской области

В регионе под воду ушли 500 домов и примерно 600 дачных участков, 79 домов были признаны непригодными для проживания. До середины июня оставалось затоплено примерно 400 домов. Только в июле вода отступила полностью, и в пострадавших постройках начали проводить дезинфекцию, работы по восстановлению. В общей сложности жителям домов, пострадавших от большой воды было выплачено свыше 100 миллионов рублей.