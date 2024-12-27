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Posted 27 декабря, 07:22

Published 27 декабря, 07:22

Modified 27 декабря, 07:24

Updated 27 декабря, 07:24

Глава МЧС России сообщил о новые паводки в Тюменской области в 2025 году

Паводок-2024 повторится? Глава МЧС России дал прогноз для Тюменской области

27 декабря 2024, 07:22
Фото: 1MI.

Глава МЧС России сообщил о новые паводки в Тюменской области в 2025 году

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Паводок в Тюменской области в 2024 году
Тюменская область вошла в число регионов России, где в 2025 году будет иметься риск подтоплений. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
«В 2025 году высокие уровни воды прогнозируются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. В Курганской и Тюменской областях есть риск подтоплений из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС», — пояснил Куренков РБК.

И добавил, что это предварительный прогноз по паводку-2025. Более точный появится в феврале, после того как прогноз по половодью опубликует Росгидромет.

Кроме того, добавил он, в марте прогнозируется вероятность природных пожаров в южных районах Забайкалья, Тувы, Хабаровского и Приморского краев. По словам Куренкова, число опасных природных явлений будет увеличиваться с каждым годом вследствие изменений климата, пишет ТАСС.

«Аномально высокие или низкие температуры, сильные ливни, ветры, град, наводнения, засухи наблюдаются все чаще. Специалисты ежегодно констатируют увеличение количества опасных погодных явлений и связывают это с изменением климата», — сообщил глава МЧС.
Паводки, ливни и наводнения: к чему готовиться тюменцам в ближайшие годы
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Отметим, паводок, случившийся в Тюменской области этой весной, вошел в историю как один из самых масштабных и продолжительных. Он начался в апреле и продолжатся практически до конца июня, что принесло огромные имущественные потери местным жителям.

В регионе под воду ушли 500 домов и примерно 600 дачных участков, 79 домов были признаны непригодными для проживания. До середины июня оставалось затоплено примерно 400 домов. Только в июле вода отступила полностью, и в пострадавших постройках начали проводить дезинфекцию, работы по восстановлению. В общей сложности жителям домов, пострадавших от большой воды было выплачено свыше 100 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам экспертов, в ближайшие 30 лет в мире произойдут существенные изменения климата. В частности, существенно сократится продолжительность зимнего периода, произойдет повышение температуры воздуха на 2-3 градуса, также возрастет число осадков.

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