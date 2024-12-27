На переправе в Увате снова сменили грузоподъемность

Posted 27 декабря, 09:00
Published 27 декабря, 09:00
Modified 27 декабря, 09:02
Updated 27 декабря, 09:02
Грузоподъемность ледовой переправы увеличили в районе села Уват. Пересекать реку по льду разрешили автомобилям весом до 10 тонн.
«27 декабря принято решение о запуске проезда автомобилей общей массой до 10 тонн. Толщина льда достигает 80 см», — сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
Водителям напомнили, что в целях безопасности не стоит превышать допустимую грузоподъемность и нарушать требования установленных дорожных знаков.
Переправа для автомобилей в Увате заработала 6 декабря. Всего две недели спустя, 19 декабря по замерзшей реке официально разрешили проезд для автомобилей общей массой до 5 тонн. Тогда толщина льда достигла 60 см.
В то же время ледовую переправу «Тобольск — Бекерева» открыли только для пешеходов. Однако жители Тобольска и района вопреки запретам пересекают реку на легковых автомобилях.