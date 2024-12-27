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Posted 27 декабря, 09:00

Published 27 декабря, 09:00

Modified 27 декабря, 09:02

Updated 27 декабря, 09:02

На переправе в Увате снова сменили грузоподъемность

На переправе в Увате снова сменили грузоподъемность

27 декабря 2024, 09:00
Фото: 1MI.
Власти вновь изменили правила проезда на ледовой переправе через Иртыш в селе Уват.

Грузоподъемность ледовой переправы увеличили в районе села Уват. Пересекать реку по льду разрешили автомобилям весом до 10 тонн.

«27 декабря принято решение о запуске проезда автомобилей общей массой до 10 тонн. Толщина льда достигает 80 см», — сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
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Водителям напомнили, что в целях безопасности не стоит превышать допустимую грузоподъемность и нарушать требования установленных дорожных знаков.

Переправа для автомобилей в Увате заработала 6 декабря. Всего две недели спустя, 19 декабря по замерзшей реке официально разрешили проезд для автомобилей общей массой до 5 тонн. Тогда толщина льда достигла 60 см.

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В то же время ледовую переправу «Тобольск — Бекерева» открыли только для пешеходов. Однако жители Тобольска и района вопреки запретам пересекают реку на легковых автомобилях.

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#Марина Коржина#Транспорт#Уват#Иртыш#Переправа
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