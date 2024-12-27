На добрую память: тюменцы сдают змей для фотосессий

Участие в фотосессии тигрового питона весом 10 кг обойдется в 5000 рублей. За возможность запечатлеть себя с императорским удавом владельцы змеи просят 2500 рублей. Под частью объявлений уже есть отзывы тех, кто стал счастливым обладателем фотографии с пресмыкающимися. Тюменцы отметили, что змеи вполне дружелюбны и отлично ведут себя в кадре.