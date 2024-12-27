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Posted 27 декабря, 05:33

Published 27 декабря, 05:33

Modified 27 декабря, 05:35

Updated 27 декабря, 05:35

На добрую память: тюменцы сдают змей для фотосессий

На добрую память: тюменцы сдают змей для фотосессий

27 декабря 2024, 05:33
Фото: Нейросеть. 1MI.
Сюжет
Новый год
Жители Тюменской области стали частью нового бизнеса на волне предновогодних настроений. Владельцы змей за плату одалживают их тем, кто хочет фотосессию с символом наступающего года.

Сервисы объявлений все чаще публикуют предложения от владельцев змей разных пород, согласных сдать питомцев в аренду желающим сфотографироваться с символом 2025 года. Цены разнятся в зависимости от вида, но стартуют с 3000 рублей в час.

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Участие в фотосессии тигрового питона весом 10 кг обойдется в 5000 рублей. За возможность запечатлеть себя с императорским удавом владельцы змеи просят 2500 рублей. Под частью объявлений уже есть отзывы тех, кто стал счастливым обладателем фотографии с пресмыкающимися. Тюменцы отметили, что змеи вполне дружелюбны и отлично ведут себя в кадре.

В декабре тюменцы не только массово берут змей напрокат, но и покупают. В зоомагазинах осталось всего пара особей живого товара, цены на который начинаются от 6000 рублей.

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#Марина Коржина#Общество#Змеи#Новый год
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