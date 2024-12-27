На добрую память: тюменцы сдают змей для фотосессий

Posted 27 декабря, 05:33
Published 27 декабря, 05:33
Modified 27 декабря, 05:35
Updated 27 декабря, 05:35
Сервисы объявлений все чаще публикуют предложения от владельцев змей разных пород, согласных сдать питомцев в аренду желающим сфотографироваться с символом 2025 года. Цены разнятся в зависимости от вида, но стартуют с 3000 рублей в час.
Участие в фотосессии тигрового питона весом 10 кг обойдется в 5000 рублей. За возможность запечатлеть себя с императорским удавом владельцы змеи просят 2500 рублей. Под частью объявлений уже есть отзывы тех, кто стал счастливым обладателем фотографии с пресмыкающимися. Тюменцы отметили, что змеи вполне дружелюбны и отлично ведут себя в кадре.
В декабре тюменцы не только массово берут змей напрокат, но и покупают. В зоомагазинах осталось всего пара особей живого товара, цены на который начинаются от 6000 рублей.