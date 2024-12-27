nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 11:03

Published 27 декабря, 11:03

Modified 27 декабря, 11:17

Updated 27 декабря, 11:17

Мигрант, по вине которого погибла маленькая девочка, выслушал приговор в Тобольске

Мигрант, по вине которого погибла маленькая девочка, выслушал приговор в Тобольске

27 декабря 2024, 11:03
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
В Тобольске вынесли приговор мигранту-таксисту, по вине которого в аварии погибла маленькая девочка. Обвиняемый просто не справился с управлением.

Как рассказали в пресс-службе судов, уроженец Узбекистана перевозил семью с тремя детьми на такси по дороге Тобольск — Сетово — Елань со скоростью 90-100 км/ч. В какой-то момент водитель потерял управление, улетел в кювет и врезался в дерево. После этого машина еще раз перевернулась и упала в воду.

Серьезней всех пострадала девочка, находившаяся на заднем сидении. Ее зажало дверью автомобиля, и несмотря на попытки водителя вытащить ребенка — сделать этого не удалось. Когда на место прибыли спасатели — было уже поздно, ребенок задохнулся в автомобиле. Другие пассажиры получили тяжелые, но не настолько серьезные травмы.

В итоге суд назначил обвиняемому срок в 2 с половиной года лишения свободы. Кроме того, он обязан выплатить компенсацию семье погибшей в размере 2,6 млн рублей.

Бастрыкин настоял на проверке ДТП с автобусом в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что под Тюменью мошенница обманом взяла кредит, но попалась с наркотиками.

Читайте также:
Какая ирония. Под Тюменью мошенница обманом взяла кредит, но попалась с наркотикамиПрораба в Тюмени, на участке которого погиб рабочий, будут судитьВладелец Тобольского лагеря, где дети отравились хлором, отправлен в СИЗО
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Суд#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика