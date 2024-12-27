Мигрант, по вине которого погибла маленькая девочка, выслушал приговор в Тобольске

Как рассказали в пресс-службе судов, уроженец Узбекистана перевозил семью с тремя детьми на такси по дороге Тобольск — Сетово — Елань со скоростью 90-100 км/ч. В какой-то момент водитель потерял управление, улетел в кювет и врезался в дерево. После этого машина еще раз перевернулась и упала в воду.