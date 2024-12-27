Мигрант, по вине которого погибла маленькая девочка, выслушал приговор в Тобольске

Posted 27 декабря, 11:03
Published 27 декабря, 11:03
Modified 27 декабря, 11:17
Updated 27 декабря, 11:17
Как рассказали в пресс-службе судов, уроженец Узбекистана перевозил семью с тремя детьми на такси по дороге Тобольск — Сетово — Елань со скоростью 90-100 км/ч. В какой-то момент водитель потерял управление, улетел в кювет и врезался в дерево. После этого машина еще раз перевернулась и упала в воду.
Серьезней всех пострадала девочка, находившаяся на заднем сидении. Ее зажало дверью автомобиля, и несмотря на попытки водителя вытащить ребенка — сделать этого не удалось. Когда на место прибыли спасатели — было уже поздно, ребенок задохнулся в автомобиле. Другие пассажиры получили тяжелые, но не настолько серьезные травмы.
В итоге суд назначил обвиняемому срок в 2 с половиной года лишения свободы. Кроме того, он обязан выплатить компенсацию семье погибшей в размере 2,6 млн рублей.