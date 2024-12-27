Как выбрать удобный садовый опрыскиватель

Подачу жидкости в зону обработки обеспечивает штанга (удочка), соединенная шлангом с баком. От длины штанги зависит возможность обработки высоких деревьев и удаленных участков. Однако в теплице с длинной трубкой будет неудобно. Для опрыскивания овощей и кустарников нужна штанга длиной не менее 70 см, а для деревьев — свыше 150 см. Универсальный вариант — телескопическая удочка с возможностью изменения длины.