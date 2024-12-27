Как выбрать удобный садовый опрыскиватель

Posted 27 декабря, 06:45
Published 27 декабря, 06:45
Modified 27 декабря, 09:24
Updated 27 декабря, 09:24
Он пригодится, чтобы распылять удобрения и химикаты, обрабатывать почву от сорняков, а также для дезинфекции помещений, чердаков и подвалов, хозяйственных построек. Разобраться с особенностями разных моделей, их возможностями и характеристиками поможет наша статья.
Опрыскиватели могут быть разного типа и конструкции.
Используют для комнатных растений и в теплице. Это небольшие ручные модели с баком объемом обычно до 3 литров. Распыление жидкости обеспечивает насадка с рычажным механизмом. Для орошения необходимо нажимать на рычаг, который создает всасывание.
Для распыления жидкости необходимо периодически прокачивать поршень, что позволит создать и поддерживать избыточное давление внутри бака. Избежать повреждений поможет предохранительный клапан, который стравит лишнее давление. При нажатии на ручку штанги вода подается через сопло, образуя равномерный, широкий факел. По мере снижения интенсивности потока делают подкачку, что позволяет сохранить напор.
Аппараты оснащены электроприводом для нагнетания воздуха, который работает от литий-ионной или свинцово-кислотной батареи. Такие модели производительные и удобные в использовании, потому что не надо накачивать давление помпой или рукояткой. Вместительный бак позволяет обрабатывать большие площади насаждений.
Наиболее мощные аппараты для обслуживания территорий большой площади, огородов, садов, парков. Их также используют, чтобы быстро продезинфицировать сараи, птичники, помещения для скота. Аппараты оснащены двигателем внутреннего сгорания, который автоматически поддерживает давление в баке. Ранцевая конструкция помогает снять нагрузку с рук.
Выбор нужного аппарата зависит от нескольких критериев.
Участок какой площади вы сможете обработать в значительной степени зависит от объема бака опрыскивателя:
Подачу жидкости в зону обработки обеспечивает штанга (удочка), соединенная шлангом с баком. От длины штанги зависит возможность обработки высоких деревьев и удаленных участков. Однако в теплице с длинной трубкой будет неудобно. Для опрыскивания овощей и кустарников нужна штанга длиной не менее 70 см, а для деревьев — свыше 150 см. Универсальный вариант — телескопическая удочка с возможностью изменения длины.
Дополнительные параметры
При выборе удобного опрыскивателя важны:
Чтобы выбрать удобный опрыскиватель для сада, важно учесть, для какой площади и вида растений вы будете его использовать. Приобрести аппарат с нужными характеристиками мощности, напора, емкости бака вы можете в гипермаркетах товаров для дома и сада.