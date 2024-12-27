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Posted 27 декабря, 06:45

Published 27 декабря, 06:45

Modified 27 декабря, 09:24

Updated 27 декабря, 09:24

Как выбрать удобный садовый опрыскиватель

Как выбрать удобный садовый опрыскиватель

27 декабря 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney. Как выбрать удобный садовый опрыскиватель
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Для ухода за растениями в саду, теплице, цветнике и на огороде необходим опрыскиватель.

Он пригодится, чтобы распылять удобрения и химикаты, обрабатывать почву от сорняков, а также для дезинфекции помещений, чердаков и подвалов, хозяйственных построек. Разобраться с особенностями разных моделей, их возможностями и характеристиками поможет наша статья.

Какие бывают опрыскиватели по принципу действия

Опрыскиватели могут быть разного типа и конструкции.

Пульверизаторы

Используют для комнатных растений и в теплице. Это небольшие ручные модели с баком объемом обычно до 3 литров. Распыление жидкости обеспечивает насадка с рычажным механизмом. Для орошения необходимо нажимать на рычаг, который создает всасывание.

Помповые

Для распыления жидкости необходимо периодически прокачивать поршень, что позволит создать и поддерживать избыточное давление внутри бака. Избежать повреждений поможет предохранительный клапан, который стравит лишнее давление. При нажатии на ручку штанги вода подается через сопло, образуя равномерный, широкий факел. По мере снижения интенсивности потока делают подкачку, что позволяет сохранить напор.

Аккумуляторные

Аппараты оснащены электроприводом для нагнетания воздуха, который работает от литий-ионной или свинцово-кислотной батареи. Такие модели производительные и удобные в использовании, потому что не надо накачивать давление помпой или рукояткой. Вместительный бак позволяет обрабатывать большие площади насаждений.

Бензиновые

Наиболее мощные аппараты для обслуживания территорий большой площади, огородов, садов, парков. Их также используют, чтобы быстро продезинфицировать сараи, птичники, помещения для скота. Аппараты оснащены двигателем внутреннего сгорания, который автоматически поддерживает давление в баке. Ранцевая конструкция помогает снять нагрузку с рук.

Что нужно учесть при покупке садового опрыскивателя

Выбор нужного аппарата зависит от нескольких критериев.

Объем бака

Участок какой площади вы сможете обработать в значительной степени зависит от объема бака опрыскивателя:

  • маленькие ручные опрыскиватели емкостью до 5 л бывают помповыми или рычажными. Они подходят для периодического применения на участке;
  • средние аппараты на 5–12 л часто имеют ранцевую конструкцию с одним или двумя ремнями для переноски. Емкости бака достаточно для обработки нескольких невысоких деревьев или кустарников, нескольких соток картофеля, томатов или других овощных культур;
  • модели с большим баком до 25 л используют для ухода за садом и огородом. Они работают от двигателя, могут быть ранцевые или на колесах. Наличие вместительного резервуара позволяет опрыскивать высокие деревья, большие площади овощных культур, не отвлекаясь на пополнение запаса жидкости.

Длина штанги распылителя

Подачу жидкости в зону обработки обеспечивает штанга (удочка), соединенная шлангом с баком. От длины штанги зависит возможность обработки высоких деревьев и удаленных участков. Однако в теплице с длинной трубкой будет неудобно. Для опрыскивания овощей и кустарников нужна штанга длиной не менее 70 см, а для деревьев — свыше 150 см. Универсальный вариант — телескопическая удочка с возможностью изменения длины.

Дополнительные параметры

При выборе удобного опрыскивателя важны:

  • дальность распыления — зависит от мощности аппарата. При большой мощности факел будет шире, что позволит охватить большую площадь с одного места;
  • возможность регулировки напора — наличие на штанге вентиля позволит управлять интенсивностью распыления в процессе работы;
  • комплектация — с помощью сменных насадок можно сделать локальную обработку или опрыскивать большую площадь. Область распыления зависит от ширины сопла.

Чтобы выбрать удобный опрыскиватель для сада, важно учесть, для какой площади и вида растений вы будете его использовать. Приобрести аппарат с нужными характеристиками мощности, напора, емкости бака вы можете в гипермаркетах товаров для дома и сада.

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