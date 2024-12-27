Искусственные елки выбирает почти половина россиян

Posted 27 декабря, 10:19
Published 27 декабря, 10:19
Modified 27 декабря, 10:23
Updated 27 декабря, 10:23
Отмечается также, что 30,3% опрошенных дополнительно украшают квартиру гирляндами и мишурой. Знакомые с детства снежинки из бумаги появляются на окнах у 7,7% россиян, а 8,4% вешают на входную дверь нарядный венок из еловых веток.
Однако из опроса следует и то, что высоким оказался процент тех, кто никак не украшает свой дом к празднику. В этом году об этом сообщили 28,4% жителей страны.
Обычно россияне ставят елку за неделю или даже за несколько дней до новогодней ночи. Так ответили больше половины (52,3%) респондентов, еще 26% готовятся заранее и украшают дом уже в середине декабря. Как правило, венчает макушку русской новогодней ели звезда — 57,6%. Пику выбирают 42,4% респондентов.
Главный символ праздника стоит в квартирах 63,1% россиян до Старого Нового года. Еще 17,1% ждут Китайского Нового года и не убирают елку до февраля.