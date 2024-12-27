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Posted 27 декабря, 10:19

Published 27 декабря, 10:19

Modified 27 декабря, 10:23

Updated 27 декабря, 10:23

Искусственные елки выбирает почти половина россиян

Искусственные елки выбирает почти половина россиян

27 декабря 2024, 10:19
Фото: «Страна Девелопмент».
Сюжет
Новый год
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Согласно результатам опроса, проведенного федеральным застройщиком «Страна Девелопмент», почти половина россиян наряжает к Новому году искусственную елку (47%). Живую ель или сосну ставят только 14,2% респондентов.

Отмечается также, что 30,3% опрошенных дополнительно украшают квартиру гирляндами и мишурой. Знакомые с детства снежинки из бумаги появляются на окнах у 7,7% россиян, а 8,4% вешают на входную дверь нарядный венок из еловых веток.

Однако из опроса следует и то, что высоким оказался процент тех, кто никак не украшает свой дом к празднику. В этом году об этом сообщили 28,4% жителей страны.

Обычно россияне ставят елку за неделю или даже за несколько дней до новогодней ночи. Так ответили больше половины (52,3%) респондентов, еще 26% готовятся заранее и украшают дом уже в середине декабря. Как правило, венчает макушку русской новогодней ели звезда — 57,6%. Пику выбирают 42,4% респондентов.

Главный символ праздника стоит в квартирах 63,1% россиян до Старого Нового года. Еще 17,1% ждут Китайского Нового года и не убирают елку до февраля.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Праздник#Новый год#Традиции#Елка#Символы#Опрос#ГК Страна Девелопмент
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