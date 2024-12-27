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Posted 27 декабря, 10:00

Published 27 декабря, 10:00

Modified 27 декабря, 10:02

Updated 27 декабря, 10:02

Главная елка и ледовый городок открылись на центральной площади Тюмени

Главная елка и ледовый городок открылись на центральной площади Тюмени

27 декабря 2024, 10:00
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Ледовый городок
В областной столице торжественно открылись ледовый городок и главная городская елка «Росводоканал Тюмень». Праздник состоялся на площади 400-летия Тюмени.

Горожан поздравили Дед Мороз, Снегурочка и творческие коллективы.

Елочка, украшенная большой кремлевской звездой, была подарена тюменским водоканалом и стала настоящим символом единства и радости для всех жителей нашего любимого города. Лучшей благодарностью за усилия меценатов становятся счастливые детские улыбки и радостные лица горожан, которые приходят на площадь семьями, — написал в своих социальных сетях глава города Тюмень Максим Афанасьев.

27-метровую уральскую ель украшают огромные снежинки, шишки, колокольчики, фигуры лис и бобров, 300 красных и серебристых шаров.

Мы постарались создать праздник для жителей и гостей города. Ощущение сказки и чуда дарит небывалый 50-метровый светящийся шатер, который словно звёздное небо раскинулся над елкой. Елка выполнена из качественных, экологичных материалов и прослужит городу несколько лет, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Елка на центральной новогодней площади не единственный вклад «Росводоканал Тюмень» в благоустройство города. В этом году в Восточном административном округе на средства предприятия был благоустроен Бульвар Воды. В будущем планируется продолжить вносить вклад в развитие родного города.

Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.

Компания обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Экология#Праздник#Максим Афанасьев#Ледовый городок#Елка#Росводоканал Тюмень
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