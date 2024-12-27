nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 10:37

Published 27 декабря, 10:37

Modified 27 декабря, 11:01

Updated 27 декабря, 11:01

Фильм молодого тюменского режиссера покажут на кинофестивале в Лондоне

Фильм молодого тюменского режиссера покажут на кинофестивале в Лондоне

27 декабря 2024, 10:37
Фото: 1MI.
Тюменский режиссер Никита Тихий отправил свой короткометражный фильм «Молодой человек» на престижный кинофестиваль First-Time Filmmaker Sessions в Лондоне. И заявка была принята, ленту тюменца покажут в столице Великобритании.

Как рассказала кинокомпания М12, помогавшая в производстве картины, фильм покажут на фестивале в рамках конкурсной программы, кино переведено на иностранные языки.

Лента — документальная и была снята за одну ночь. В течение всего хронометража в комнате находится один молодой человек в нижнем белье, а во время развития сюжета закадровый голос рассуждает о природе человека.

Стоит отметить, что конкурс и предназначен для молодых режиссеров, до этого Короткометражка была представлена на московском фестивале модного кино Fashion Film Festival и на тюменском кинофестивале «Тюмень в объективе эпохи», где также показали и другие картины студии.

Тест — тайны советского кино. Проверьте свои знания о любимых фильмах СССР
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что Shaman отреагировал на исполнение песни «Я русский» темнокожим военным из Тюмени, сообщив, что русский — это состояние души.

Читайте также:
Тюменца, потерявшего семью в пожаре, без оснований лишили единственного домаСильный ветер и снег: синоптики дали прогноз погоды на выходныеКто из известных тюменцев встретит Новый год за решеткой
#Александр Смирнов#Общество#Кино#Новости тюмени#Фестиваль#Съемки фильма#Съемки#Фестивали
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика