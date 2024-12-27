Фильм молодого тюменского режиссера покажут на кинофестивале в Лондоне

Posted 27 декабря, 10:37
Published 27 декабря, 10:37
Modified 27 декабря, 11:01
Updated 27 декабря, 11:01
Как рассказала кинокомпания М12, помогавшая в производстве картины, фильм покажут на фестивале в рамках конкурсной программы, кино переведено на иностранные языки.
Лента — документальная и была снята за одну ночь. В течение всего хронометража в комнате находится один молодой человек в нижнем белье, а во время развития сюжета закадровый голос рассуждает о природе человека.
Стоит отметить, что конкурс и предназначен для молодых режиссеров, до этого Короткометражка была представлена на московском фестивале модного кино Fashion Film Festival и на тюменском кинофестивале «Тюмень в объективе эпохи», где также показали и другие картины студии.
Ранее сообщалось о том, что Shaman отреагировал на исполнение песни «Я русский» темнокожим военным из Тюмени, сообщив, что русский — это состояние души.